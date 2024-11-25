Не без изменений: Украина объявила заявку на матч отбора на Евробаскет-2025 против Израиля
Сборная Украины обнародовала заявку на четвертый матч квалификации чемпионата Европы 2025 года.
Об этом сообщает сайт Федерации баскетбола Украины.
Так, в заявке на вторую игру с Израилем оказались двенадцать баскетболистов. Тренерский штаб во главе с Виталием Степановским произвел одну замену.
В заявку попал форвард Сергей Павлов, заменивший защитника Илью Сидорова.
Заявка сборной Украины на игру с Израилем
Защитники: Александр Ковляр, Иссуф Санон, Богдан Близнюк.
Форварды: Павел Крутоус, Владимир Конев, Иван Ткаченко, Александр Липовый, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Сергей Павлов.
Центровые: Ростислав Новицкий, Артем Пустовой.
Напомним, что матч отбора на Евробаскет-2025 между сборными Украины и Израиля состоится в понедельник, 25 ноября.
Старт встречи запланирован на 20:00 по киевскому времени.