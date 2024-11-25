Не без изменений: Украина объявила заявку на матч отбора на Евробаскет-2025 против Израиля

Сборная Украины обнародовала заявку на четвертый матч квалификации чемпионата Европы 2025 года.

Об этом сообщает сайт Федерации баскетбола Украины.

Так, в заявке на вторую игру с Израилем оказались двенадцать баскетболистов. Тренерский штаб во главе с Виталием Степановским произвел одну замену.

В заявку попал форвард Сергей Павлов, заменивший защитника Илью Сидорова.

Заявка сборной Украины на игру с Израилем

Защитники: Александр Ковляр, Иссуф Санон, Богдан Близнюк.

Форварды: Павел Крутоус, Владимир Конев, Иван Ткаченко, Александр Липовый, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Сергей Павлов.

Центровые: Ростислав Новицкий, Артем Пустовой.

Напомним, что матч отбора на Евробаскет-2025 между сборными Украины и Израиля состоится в понедельник, 25 ноября.

Старт встречи запланирован на 20:00 по киевскому времени.