Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Баскетбол

Не без изменений: Украина объявила заявку на матч отбора на Евробаскет-2025 против Израиля

Олексій Погорелов — 25 ноября 2024, 10:22
Не без изменений: Украина объявила заявку на матч отбора на Евробаскет-2025 против Израиля
Артем Пустовий
ФБУ

Сборная Украины обнародовала заявку на четвертый матч квалификации чемпионата Европы 2025 года.

Об этом сообщает сайт Федерации баскетбола Украины.

Так, в заявке на вторую игру с Израилем оказались двенадцать баскетболистов. Тренерский штаб во главе с Виталием Степановским произвел одну замену.

В заявку попал форвард Сергей Павлов, заменивший защитника Илью Сидорова.

Заявка сборной Украины на игру с Израилем

Защитники: Александр Ковляр, Иссуф Санон, Богдан Близнюк.

Форварды: Павел Крутоус, Владимир Конев, Иван Ткаченко, Александр Липовый, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Сергей Павлов.

Центровые: Ростислав Новицкий, Артем Пустовой.

Напомним, что матч отбора на Евробаскет-2025 между сборными Украины и Израиля состоится в понедельник, 25 ноября.

Старт встречи запланирован на 20:00 по киевскому времени.

відбір відбірковий турнір Євробаскет Збірна України з баскетболу кваліфікація Євробаскет-2025 Збірна Ізраїлю з баскетболу

Збірна України з баскетболу

Сборная Украины сыграет с Израилем в 4-м туре отбора на Евробаскет-2025
Украина проиграла Израилю, чем ухудшила шансы на выход на Евробаскет-2025: обзор матча
Ковляр – про програш Ізраїлю: Втратили концентрацію у другій половині матчу
Украина проиграла третий матч в отборе Евробаскета-2025, уступив Израилю
Сборная Украины сыграет с Израилем в квалификации к Евробаскету-2025

Последние новости