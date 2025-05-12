Ягупова с Валенсией второй раз подряд выиграла чемпионат Испании

Капитан женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова выиграла с Валенсией чемпионат Испании.

"Летучие мыши" на выезде смогли переломить ход встречи с Сарагосой (71:63) и завершили финальную серию победой – 2:0. Благодаря этому Валенсия стала чемпионом Испании.

Украинка в решающем матче провела на площадке 29 минут, набрала 9 очков (1/3 двухочковые, 2/3 трехочковые, 1/1 штрафные), собрала 5 подборов, сделала 1 передачу, 1 перехват при 5 фолах и 6 потерях.

Для Ягуповой это второй титул чемпионки Испании, также в прошлом году она выигрывала Кубок Испании.

В этом сезоне украинка сыграла в чемпионате в 32 матчах, в среднем играя 23.1 минуту, набирая 9.3 очка, 2.8 подбора, 3.5 передачи.

Напомним, накануне Ягупова вошла в первую символическую сборную сезона Евролиги-2024/25.