Скапинцев помог Нью-Йорку победить Атланту в Летней лиге НБА

Нью-Йорк с украинцем Дмитрием Скапинцевым одержал победу над Атлантой в матче Летней лиги НБА.

Матч завершился со счётом 90:82. 26-летний украинец отыграл 12 минут и за это время заработал 9 очков (3/5 с игры, 3/4 штрафной) и 4 подбора.

Летняя лига НБА

21 июля

Нью-Йорк — Атланта 90:82 (18:21, 25:17, 24:22, 23:22)

Отметим, что Летняя лига НБА традиционно проходит в межсезонье, где клубы проверят умение задрафтованных новичков, молодых талантов и потенциальных кандидатов в команду.

Напомним, в декабре Скапинцев дебютировал за Никс в НБА. На его счету два матча, в которых он не отличился результативными действиями. В начале января украинца отчислили из команды.

Остальную часть сезона он отыграл за Вестчестер Никс в регулярном чемпионате G-лиги.