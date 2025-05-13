Баскетболистка сборной Украины продолжит карьеру в NCAA

Баскетболистка сборной Украины Евгения Путра присоединилась к команде университета Луисвилла из NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта).

О переходе 20-летней спортсменки объявила пресс-служба Луисвилл Кардиналс.





Сезон-2024/25 Евгения провела за словацкий Ружомберок. В местной лиге она набирала в среднем 8,5 очка, делала 6,2 подбора, 1,0 передачу, 1,7 перехвата и 0,7 блок-шота за игру.

В прошлом сезоне Луисвилл Кардиналс выбыли во втором раунде плейоф NCAA.

Напомним, месяц назад Екатерина Коваль сменила свою команду в США.