Лень стал самым результативным игроком Сакраменто в матче против Портленда
Олексій Лень
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Игрок сборной Украины Алексей Лень в товарищеском матче против Портленда набрал за Сакраменто 13 очков. Это самый лучший показатель в команде.
Игра завершилась поражением клуба украинца со счетом 85:105.
Бигмен начал матч на скамейке запасных, но в общей сложности получил 20 минут игрового времени. Он реализовал 5/9 двухочковых и 3/4 с линии штрафных. Также на его счету 6 подборов и 1 блок-шот.
В пассиве Алексея 3 потери и 4 персональных замечания. Показатель плюс-минус с ним на паркете составил "-7".
Напомним, Лень в первом предсезонном поединке отыграл 12 минут против Уорриорз.