Лень стал самым результативным игроком Сакраменто в матче против Портленда

Игрок сборной Украины Алексей Лень в товарищеском матче против Портленда набрал за Сакраменто 13 очков. Это самый лучший показатель в команде.

Игра завершилась поражением клуба украинца со счетом 85:105.

Бигмен начал матч на скамейке запасных, но в общей сложности получил 20 минут игрового времени. Он реализовал 5/9 двухочковых и 3/4 с линии штрафных. Также на его счету 6 подборов и 1 блок-шот.

В пассиве Алексея 3 потери и 4 персональных замечания. Показатель плюс-минус с ним на паркете составил "-7".

FINAL: Kings fall to the Trail Blazers, 105-85.



👑 Alex Len: 13 PTS, 6 REB

👑 De'Aaron Fox: 11 PTS, 7 REB

👑 Keon Ellis: 11 PTS, 4 REB — Sacramento Kings (@SacramentoKings) October 14, 2024

Напомним, Лень в первом предсезонном поединке отыграл 12 минут против Уорриорз.