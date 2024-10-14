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Лень стал самым результативным игроком Сакраменто в матче против Портленда

Руслан Травкін — 14 октября, 03:56
Лень стал самым результативным игроком Сакраменто в матче против Портленда
Олексій Лень
Getty images

Игрок сборной Украины Алексей Лень в товарищеском матче против Портленда набрал за Сакраменто 13 очков. Это самый лучший показатель в команде.

Игра завершилась поражением клуба украинца со счетом 85:105.

Бигмен начал матч на скамейке запасных, но в общей сложности получил 20 минут игрового времени. Он реализовал 5/9 двухочковых и 3/4 с линии штрафных. Также на его счету 6 подборов и 1 блок-шот.

В пассиве Алексея 3 потери и 4 персональных замечания. Показатель плюс-минус с ним на паркете составил "-7".

Напомним, Лень в первом предсезонном поединке отыграл 12 минут против Уорриорз.

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