Баскетбол

Сборная Украины переиграла Словакию в пре-квалификации и вышла в основной раунд отбора на ЧМ-2027

Олексій Мурзак — 20 августа 2025, 20:57
Сборная Украины переиграла Словакию в пре-квалификации и вышла в основной раунд отбора на ЧМ-2027
ФБУ

Сегодня, 20 августа, мужская сборная Украины сыграла заключительный матч пре-квалификации чемпионата мира-2027, в котором в Братиславе противостояла команде Словакии.

Встреча завершилась победой "сине-желтых" со счетом 98:86.

Для первого места нашу сборную в последнем туре устраивала любая победа над Словакией, либо поражение с разницей не более 12 очков (тогда при равном количестве очков у трех команд у Украины была бы лучшая разница набранных баллов).

В случае поражения с разницей от 13 до 22 очков Украина пропустила бы Словакию на первую строчку. Поражение в 24 очка и больше означало бы третье место и завершение борьбы за выход на чемпионат мира.

Пре-квалификация чемпионата мира-2027
20 августа

Словакия – Украина 86:98

Таким образом Украина попадет в первом раунде основного отборочного этапа в группу A с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы с Данией, Норвегией и Хорватией.

Второе место пре-квалификации в первом раунде основного раунда отбора сыграет в квартете с Сербией, Турцией и Боснией и Герцеговиной.

Збірна України з баскетболу

