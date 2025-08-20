Сборная Украины переиграла Словакию в пре-квалификации и вышла в основной раунд отбора на ЧМ-2027
Сегодня, 20 августа, мужская сборная Украины сыграла заключительный матч пре-квалификации чемпионата мира-2027, в котором в Братиславе противостояла команде Словакии.
Встреча завершилась победой "сине-желтых" со счетом 98:86.
Для первого места нашу сборную в последнем туре устраивала любая победа над Словакией, либо поражение с разницей не более 12 очков (тогда при равном количестве очков у трех команд у Украины была бы лучшая разница набранных баллов).
В случае поражения с разницей от 13 до 22 очков Украина пропустила бы Словакию на первую строчку. Поражение в 24 очка и больше означало бы третье место и завершение борьбы за выход на чемпионат мира.
Пре-квалификация чемпионата мира-2027
20 августа
Словакия – Украина 86:98
Таким образом Украина попадет в первом раунде основного отборочного этапа в группу A с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы с Данией, Норвегией и Хорватией.
Второе место пре-квалификации в первом раунде основного раунда отбора сыграет в квартете с Сербией, Турцией и Боснией и Герцеговиной.