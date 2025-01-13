16 очков Михайлюка помогли Юте прервать серию из трех поражений подряд

Украинец Святослав Михайлюк набрал 16 очков в матче Национальной баскетбольной ассоциации против Бруклина.

Его Юта выиграла игру в овертайме со счётом 112:111.

Михайлюк отыграл 19 минут. Он попал 1/2 двухочковых, 4/7 трехочковых и 2/2 с линии штрафных.

Также украинский баскетболист собрал 1 подбор, отдал 3 передачи и сделал 1 перехват. В пассиве 1 потеря и 2 фола. Плюс-минус с ним на паркете составил "14".

Напомним, что вчера в матче с Финиксом Михайлюк выступил также результативно, набрав 13 очков.