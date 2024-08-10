Стали известны детали контракта Святослава Михайлюка с Ютой

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк имеет гарантию только на первый сезон контракта с командой Юта Джаз.

Об этом сообщает журналист Тони Джонс в соцсети "Х" (Twitter).

"Первый год контракта Михайлюка полностью гарантирован на сумму 3,5 млн долларов, а следующие три – нет. Он переходит к Юте с шансом зарабатывать минуты на обеих фланговых позициях", – сказал Джонс.

Михайлюк в прошлом сезоне выступал за Бостон. В составе Селтикс игрок сборной Украины отыграл 41 матч, набирая в среднем за матч 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,9 передачи.

За карьеру в НБА Святослав играл за Лейкерс, Детройт, Оклахому, Торонто, Никс и Шарлотт.

Напомним, Михайлюк вчера договорился с Ютой о контракте на 15 млн долларов.