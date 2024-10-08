Определились символическая сборная и MVP первой недели Суперлиги

Определена символическая сборная и MVP первой недели украинской Суперлиги по баскетболу.

Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В Киеве, Днепре и Запорожье было сыграно 8 матчей регулярного чемпионата.

В сыгранных матчах по две победы одержали финалисты прошлого сезона Днепр и Ровно-ОШВСМ. Без побед остались Прикарпатье-Говерла и Запорожье, а другие команды имеют по одной победе в двух играх.

Символическая сборная первой недели Суперлиги

Михаил Бублик (Кривбасс) – 20.5 очка, 5.0 подбора, 2.0 передачи. РЭ 18.5

Алексей Соловьев (Ровно) – 17.5 очка, 6.5 подбора, 2.5 передач. РЭ 21.0

Денис Клевзуник (Киев-Баскет) – 23.0 очка, 10.0 подбора, 1.5 передач. РЭ 25.5

Аарон Ридли (Старый Луцк) – 24.0 очка, 8.5 подбора, 3.5 передач. РЭ 24.5

Даниил Сипало (Днепр) – 15.0 очков, 9.5 подборов, 2.0 передач. РЭ 20.0

MVP первой недели признан атакующий защитник Ровно Алексей Соловьев. В стартовом матче чемпионата против Прикарпатья-Говерлы Соловьев оформил дабл-дабл, набрав 25 очков и собрав 11 подборов, в том числе реализовав 6 из 8 дальних бросков. В матче против Киев-Баскета Соловьев набрал 10 очков.

Чемпион Суперлиги Днепр дозаявил опытного украинского защитника Александра Мишулу.

Контракт подписан с условием о досрочном прекращении сотрудничества, если игрок получит предложение от европейского клуба. Финансовые детали сделки не разглашаются.