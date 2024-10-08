Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Баскетбол

Определились символическая сборная и MVP первой недели Суперлиги

Олексій Мурзак — 8 октября, 17:17
Определились символическая сборная и MVP первой недели Суперлиги
ФБУ

Определена символическая сборная и MVP первой недели украинской Суперлиги по баскетболу.

Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В Киеве, Днепре и Запорожье было сыграно 8 матчей регулярного чемпионата.

В сыгранных матчах по две победы одержали финалисты прошлого сезона Днепр и Ровно-ОШВСМ. Без побед остались Прикарпатье-Говерла и Запорожье, а другие команды имеют по одной победе в двух играх.

Символическая сборная первой недели Суперлиги

Михаил Бублик (Кривбасс) – 20.5 очка, 5.0 подбора, 2.0 передачи. РЭ 18.5

Алексей Соловьев (Ровно) – 17.5 очка, 6.5 подбора, 2.5 передач. РЭ 21.0

Денис Клевзуник (Киев-Баскет) – 23.0 очка, 10.0 подбора, 1.5 передач. РЭ 25.5

Аарон Ридли (Старый Луцк) – 24.0 очка, 8.5 подбора, 3.5 передач. РЭ 24.5

Даниил Сипало (Днепр) – 15.0 очков, 9.5 подборов, 2.0 передач. РЭ 20.0

MVP первой недели признан атакующий защитник Ровно Алексей Соловьев. В стартовом матче чемпионата против Прикарпатья-Говерлы Соловьев оформил дабл-дабл, набрав 25 очков и собрав 11 подборов, в том числе реализовав 6 из 8 дальних бросков. В матче против Киев-Баскета Соловьев набрал 10 очков.

Чемпион Суперлиги Днепр дозаявил опытного украинского защитника Александра Мишулу.

Контракт подписан с условием о досрочном прекращении сотрудничества, если игрок получит предложение от европейского клуба. Финансовые детали сделки не разглашаются.

БК Дніпро Київ-Баскет Суперліга БК Кривбас БК Рівне Старий Луцьк

БК Дніпро

Днепр дозаявил опытного защитника на основной раунд Кубка Европы ФИБА
10 главных итогов старта украинской баскетбольной Суперлиги
Кривбасс шокировал Запорожье, Днепр обыграл Черкасские Мавпы в Суперлиге
Днепр разгромил Кривбасс, Черкасские Мавпы одолели Запорожье в Суперлиге
Днепр подтвердил участие в Кубке Европы ФИБА

Последние новости