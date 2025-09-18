"Убийца" Евролиги от НБА и ФИБА может появиться в ближайшие несколько лет

Комиссар НБА Адам Сильвер рассказал, когда именно стоит ждать запуска новой европейской лиги.

Слова 63-летнего американца приводит ESPN.

В марте этого года во время совместной пресс-конференции НБА и ФИБА Сильвер объявил о планах создать собственную лигу в Европе, которая должна стать главным конкурентом Евролиги.

И хотя потом он заявил, что реализация проекта не будет такой быстрой, как того хотелось бы, сейчас Адам считает, что новый европейский чемпионат может появиться в 2027 или 2028 годах.

"Планы запустить лигу в 2027 году были амбициозными, несомненно. Не думаю, что хотел бы ждать дольше, чем до 2028 года. Сейчас есть возможность сделать нечто подобное", – сказал Сильвер.

Согласно предварительным планам, лига может начаться с 16 команд, хотя окончательное количество еще не определено. Среди кандидатов есть такие культовые европейские клубы, как Реал Мадрид, Барселона и Фенербахче.

К ним могут присоединиться новосозданные баскетбольные команды Манчестер Сити и ПСЖ. Однако Сильвер хочет обеспечить баланс конкурентоспособности в лиге.

"Хотя я и поклонник европейского футбола, мы не хотим перегружать лигу. Мы не хотим лиги, где есть только несколько команд, и где восприятие заключается в том, что они способны по-настоящему конкурировать, как в Лиге чемпионов. Мы хотим попробовать создать лигу по модели известной нам системы, где это может быть не жесткая система ограничения лиг, но где можно регулировать конкуренцию. Где есть ощущение, что если у вас есть команда, ваша команда имеет справедливый шанс выиграть чемпионат".

Комиссар также отметил силу европейских талантов в современной НБА. Примерно каждый шестой нынешний игрок НБА родом из Европы, включая Николу Йокича, Янниса Адетокумбо, Луку Дончича и Виктора Вембаньяму.

"Сейчас баскетбол, пожалуй, это вид спорта, который развивается быстрее всего в мире. Это второй по популярности вид спорта в Европе после футбола. Поэтому я думаю, что есть реальная возможность".

Напомним что Евролига пытается не позволить НБА забрать свои клубы. Европейская лига пошла на расширение в сезоне-2025/26.

Однако, по словам главного тренера Милана Этторе Мессины, это только переходная фаза, поскольку в 2026 году Евролига проведет еще одно расширение.