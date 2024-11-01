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Днепр встретится с Кривбассом: результаты жеребьевки Кубка Украины

Олександр Булава — 1 ноября, 14:39
Днепр встретится с Кривбассом: результаты жеребьевки Кубка Украины

Сегодня, 1 ноября, состоялась жеребьевка Кубка Украины по баскетболу.

Об этом сообщает ФБУ.

Матчи 1/8 финала пройдут в Черкассах, Днепре и Ровно.

Результаты жеребьевки

  • Черкасские Мавпы – Прикарпатье-Говерла
  • ДиДиБао – Харьковские Соколы
  • Днепр – Кривбасс
  • Запорожье – Киев-Баскет
  • Ровно-ОШВСМ - Селф Мэйд
  • Нико-Баскет – Старый Луцк

Первый этап Кубка Украины пройдет с 25 ноября по 1 декабря. В Финал четырех Кубка Украины выйдут три победителя первого этапа соревнований, а также лучшая из команд, проигравшая в четвертьфинале (lucky loser). Пары 1/2 финала будут определены путём жеребьевки.

Финал четырех Кубка Украины планируется провести весной 2025 года. Место проведения будет определено позже.

Кубок України з баскетболу

Кубок України з баскетболу

Жеребьевка Кубка Украины состоится 1 ноября

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