Днепр встретится с Кривбассом: результаты жеребьевки Кубка Украины

Сегодня, 1 ноября, состоялась жеребьевка Кубка Украины по баскетболу.

Об этом сообщает ФБУ.

Матчи 1/8 финала пройдут в Черкассах, Днепре и Ровно.

Результаты жеребьевки

Черкасские Мавпы – Прикарпатье-Говерла

ДиДиБао – Харьковские Соколы

Днепр – Кривбасс

Запорожье – Киев-Баскет

Ровно-ОШВСМ - Селф Мэйд

Нико-Баскет – Старый Луцк

Первый этап Кубка Украины пройдет с 25 ноября по 1 декабря. В Финал четырех Кубка Украины выйдут три победителя первого этапа соревнований, а также лучшая из команд, проигравшая в четвертьфинале (lucky loser). Пары 1/2 финала будут определены путём жеребьевки.

Финал четырех Кубка Украины планируется провести весной 2025 года. Место проведения будет определено позже.