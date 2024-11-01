Днепр встретится с Кривбассом: результаты жеребьевки Кубка Украины
Сегодня, 1 ноября, состоялась жеребьевка Кубка Украины по баскетболу.
Об этом сообщает ФБУ.
Матчи 1/8 финала пройдут в Черкассах, Днепре и Ровно.
Результаты жеребьевки
- Черкасские Мавпы – Прикарпатье-Говерла
- ДиДиБао – Харьковские Соколы
- Днепр – Кривбасс
- Запорожье – Киев-Баскет
- Ровно-ОШВСМ - Селф Мэйд
- Нико-Баскет – Старый Луцк
Первый этап Кубка Украины пройдет с 25 ноября по 1 декабря. В Финал четырех Кубка Украины выйдут три победителя первого этапа соревнований, а также лучшая из команд, проигравшая в четвертьфинале (lucky loser). Пары 1/2 финала будут определены путём жеребьевки.
Финал четырех Кубка Украины планируется провести весной 2025 года. Место проведения будет определено позже.