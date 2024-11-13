Сборная Украины объявила расширенный состав на матчи отбора на Евробаскет-2025

Тренерский штаб сборной Украины объявил заявку на матчи второго окна квалификации чемпионата Европы-2025 против Израиля.

Об этом сообщает ФБУ.

Два матча против Израиля состоятся 23 и 25 ноября в Риге. В расширенный список "сине-желтых" вошли 16 игроков.

Расширенный состав сборной Украины

Защитники

Илья Сидоров (Фо-сюр-Мер, Франция), Александр Ковляр (Литкабелис, Литва), Виталий Зотов (Йонава, Литва), Иссуф Санон (ВЭФ, Латвия), Александр Липовой (Аликанте, Испания).

Форварды

Павел Крутоус (Мелилья, Испания), Владимир Конев (Днепр, Украина), Иван Ткаченко (Миттельдойчер, Германия), Богдан Близнюк (Йонава, Литва), Андрей Войналович (Сабаз, Азербайджан), Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия), Даниил Сипало (Днепр, Украина), Сергей Павлов (Мелилья, Испания).

Центровые

Ростислав Новицкий (Валмиера, Латвия), первый тренер Андрей Деник; Артём Пустовой (Ховентуд, Испания), первый тренер Валерий Зарецкий; Максим Кличко (Монако, Франция).

Напомним, сборная Украины в двух стартовых встречах квалификации уступила Словению (73:87) и Португалии (77:79).

Отметим, в финальный раунд выйдут три команды, которые займут самые высокие места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят сохозяева Евробаскета-2025 (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия). В группах, в состав которых будут входить страны-хозяева, право на участие в Евробаскете получат хозяин и две другие команды, занявшие самые высокие места.