НБА одобрила продажу Бостона за более чем 6 миллиардов долларов

Вчера, 13 августа, состоялось заседание совета руководителей клубов НБА, во время которого он единогласно одобрил сделку по продаже Бостон Селтикс за 6,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает сайт НБА.

Лига заявила, что сделка, как ожидается, вскоре закроется, что сделает продажу Бостона самой дорогой в истории спорта. Предыдущий рекорд принадлежал клубу НФЛ Вашингтон Коммандерс, который продали в 2023 году за 6,05 миллиарда долларов.

В рамках НБА рекордной является продажа Финикс Санз во все том же 2023 году. Тогда Мэт Ишбия приобрел организацию за 4 миллиарда долларов. Однако новый рекорд Селтикс будет побит, когда совет руководителей клубов НБА одобрит продажу Лос-Анджелес Лейкерс за 10 миллиардов.

Напомним, что в марте этого года группа владельцев "кельтов" во главе с Виком Гроусбеком договорилась о продаже франшизы Уильяму Чисхолму.

Когда сделка закроется, Чисхолм станет обладателем не менее 51% акций клуба, а полный контроль он получит в 2028 году по цене, которая может довести общую стоимость до 7,3 миллиарда.

Ранее стало известно, что Уильяму Чисхолму пришлось привлечь инвестиции в размере одного миллиарда долларов, чтобы завершить приобретение Бостона.