Скапинцев стал одним из лучших игроков матча Летней лиги НБА

Нью-Йорк с украинцем Дмитрием Скапинцевым потерпел поражение от Бруклина в матче Летней лиги НБА.

Матч завершился со счётом 92:85. Украинец отыграл 17 минут, и набрал за это время 19 очков (5/6 двухочковых, 1/1 трехочковых, 6/8 штрафных), собрал 9 подборов (5 в нападении), отдал 2 передачи, сделал 3 перехвата и поставил 1 блок- шот при 2 потерях и 5 фолах.

Скапинцев с 19 очками стал третьим результативным игроком матча, после Джейлена Уилсона (27) и Дуэйна Вашингтона (21). Однако украинец провел на площадке примерно на 10 минут меньше.

Летняя лига НБА

17 июля

Бруклин - Нью-Йорк 92:85 (11:28, 28:15, 18:19, 35:23)

Отметим, что Летняя лига НБА традиционно проходит в межсезонье, где клубы проверят умение задрафтованных новичков, молодых талантов и потенциальных кандидатов в команду.

Напомним, в декабре Скапинцев дебютировал за Никс в НБА. На его счету два матча, в которых он не отличился результативными действиями. В начале января украинца отчислили из команды.

Остальную часть сезона он отыграл за Вестчестер Никс в регулярном чемпионате G-лиги.