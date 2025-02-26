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Шестикратная чемпионка Олимпийских игр по баскетболу завершила карьеру

Руслан Травкін — 26 февраля 2025, 06:28
Шестикратная чемпионка Олимпийских игр по баскетболу завершила карьеру
Даяна Тауразі
Getty images

Баскетболистка Дайана Таурази завершила карьеру в 42-летнем возрасте.

Об этом сообщили пресс-службы НБА и женской НБА.

Она является самой титулованной баскетболисткой в истории Олимпийских игр. В составе сборной США Дайана выиграла шесть Олимпиад, начиная еще с Афин-2004. Более того, шесть золотых медалей – рекорд ОИ в игровых видах спорта.

Таурази на протяжении карьеры трижды становилась чемпионкой WNBA (2007, 2009, 2014). Дважды признавалась самой ценной игроком финальной серии. Также дважды Дайана становилась MVP регулярного чемпионата. Защитница 11 раз избиралась на Матч звезд WNBA.

Дайана достигла успехов и в Европе. Клубы с ней в составе шесть раз выигрывали Евролигу. Вместе с Коннектикут Хаскис трижды становилась чемпионкой NCAA.

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