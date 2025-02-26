Шестикратная чемпионка Олимпийских игр по баскетболу завершила карьеру

Баскетболистка Дайана Таурази завершила карьеру в 42-летнем возрасте.

Об этом сообщили пресс-службы НБА и женской НБА.

Она является самой титулованной баскетболисткой в истории Олимпийских игр. В составе сборной США Дайана выиграла шесть Олимпиад, начиная еще с Афин-2004. Более того, шесть золотых медалей – рекорд ОИ в игровых видах спорта.

Таурази на протяжении карьеры трижды становилась чемпионкой WNBA (2007, 2009, 2014). Дважды признавалась самой ценной игроком финальной серии. Также дважды Дайана становилась MVP регулярного чемпионата. Защитница 11 раз избиралась на Матч звезд WNBA.

After 20 years of playing in the WNBA, Diana Taurasi is officially retiring 🧡



Thank you Diana for changing the game forever, all of the accolades could never amount to the type of person and edge you embodied when you stepped out there on the court



One-of-One 💐 pic.twitter.com/dEtE4NDrGH — WNBA (@WNBA) February 25, 2025

20 seasons

14 All-WNBA selections

11 All-Star selections

3 WNBA championships

All-time leading scorer



WHAT A CAREER, DIANA TAURASI 👏



pic.twitter.com/H5npgJuBpi — NBA (@NBA) February 25, 2025

Дайана достигла успехов и в Европе. Клубы с ней в составе шесть раз выигрывали Евролигу. Вместе с Коннектикут Хаскис трижды становилась чемпионкой NCAA.