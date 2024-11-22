Латвийский Рубикон для двоих: обзор перспектив сборной Украины в противостоянии с Израилем в отборе на Евробаскет-2025

После девятимесячной паузы свои выступления возобновит баскетбольная сборная Украины. Летом "сине-желтые" играли товарищеские матчи на Тайване, но это неофициальные поединки, да и состав там был экспериментальный и с большим количеством дебютантов.

Украинские игроки неудачно начали отбор на чемпионат Европы 2025 года. Если поражение от Словении "рабочее", то фиаско от португальцев было и сенсационным, и тем, которое конкретно выбивает фундамент для продолжения борьбы за выход.

Нет, конечно, шансы еще есть. Но теперь коллектив Степановского ходит по тонкому льду. Нет, конечно, еще есть шансы. Но теперь коллектив Степановского ходит по тонкому льду. Теперь уступать нежелательно. Более того, даже побеждать теперь желательно с приличной разницей.

Следующий соперник – сборная Израиля. Достаточно специфическая команда с историей успехов, со своими провалами, молодыми звездами и опытными ветеранами.

Сценарии для сборной Украины после ноябрьских матчей

Если коротко, то не все так катастрофически, но колокольчики для паники присутствуют.

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Худший сценарий: два поражения. Независимо от матчей между Словенией и Португалией у Украины будут шансы на третье место.

Умеренный сценарий: одна победа и одно поражение. Глобально ничего не изменит. Нужна будет победа над Португалией в следующем "окне".

Идеальный сценарий: две победы. Нет, он автоматически не гарантирует прохода, португальцев все равно нужно будет побеждать.

Самая популярная фраза комиссара Жибера из франшизы "Такси" идеально описывает все сценарии.

Обзор сборной Украины

Ростер Степановского : Илья Сидоров (Фо-сюр-Мер, Франция), Александр Ковляр (Литкабелис, Литва), Виталий Зотов (Йонава, Литва), Иссуф Санон (ВЭФ, Латвия), Александр Липовой (Аликанте, Испания), Павел Крутоус ( Мелилья, Испания), Владимир Конев (Днепр, Украина), Иван Ткаченко (Миттельдойчер, Германия), Богдан Близнюк (Йонава, Литва), Андрей Войналович (Сабах, Азербайджан), Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия), Даниил Сипало (Днепр, Украина), Сергей Павлов (Мелилья, Испания) Ростислав Новицкий (Валмиера, Латвия), Артем Пустовой (Ховентуд, Испания);

Главные потери : Алексей Лень, Святослав Михайлюк, Дмитрий Скапинцев и Владимир Герун

Все они были в составе команды на Евробаскете-2022. Все, кроме Скапинцева, играли ощутимую роль. равных условиях. Но не нужно здесь винить игроков НБА – на них не может рассчитывать каждая сборная. Поэтому здесь все сборные, у кого есть игроки из Национальной баскетбольной ассоциации, в равных условиях.

Герун уже не в первый раз пропускает "окно" из-за своих выступлений в Японии. Это аргументируется тем, что после длительного перелета игрок будет не в лучших кондициях.

Лидеры коллектива: Артем Пустовой и Александр Ковляр

Артем Пустовой в прошлом сезоне прекрасно проявил себя в Обрадойро. Да, его клуб вылетел из чемпионата Испании (который уже много лет бесспорно считается самым сильным в Европе), но украинец даже становился MVP месяца.

Проблема в том, что "клубный" Пустовой и Пустовой в сборной - это два разных человека. + 1 подбор против Словении и 11 + 3 подбора против Португалии вызвали многие критики. нашей сборной нужен Пустовой времен Евробаскета-2017 .

Александр Ковляр, которому всего 22 года, еще летом 2023 года проявил себя тем, кто в ближайшие годы будет отвечать за набранные очки. Свою серию удачных выступлений в составе сборной он продемонстрировал и в феврале. В общей сложности Александра за два матча со словенцами и португальцами набрал 40 очков и отдал 18 передач. С тех пор воспитанник южненского Химика стал еще более опытным, поэтому именно на его плечах будет зависеть скоринг.

Помочь ему должен немного старший Иссуф Санон. В матчах Лиги чемпионов за латвийский ВЭФ комбогард набирает 18,5 очка, входя в десятку лучших бомбардиров турнир.

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Важную роль получит и другой представитель латвийского гранда Вячеслав Бобров один из самых атлетических игроков нашей команды. "Бобби" – один из самых атлетических игроков нашей команды. Его козыри: защита, умение выбрать позицию, а также большой опыт игры на разных турнирах в составе сборной.

X-фактор: Богдан Близнюк

История Богдана Близнюка уникальна. Он один из немногих, кто попал в первую сборную Украины, не играя при этом за юниорские или молодежные команды.

Дело в том, что еще шестилетним уроженец Луцка эмигрировал в США. Поэтому о его успехах на исторической родине узнали только тогда, когда парень стал лидером университета Истерн Вашингтон из студенческой лиги NCAA.

Когда летом 2019 года форвард подписал контракт с Киев-Баскетом, то его украинский был не очень идеальным. Но баскетболисты говорят, а точнее заявляют о себе, на паркете следующие три сезона был одной из главных звезд Суперлиги.

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После начала войны он прекрасно показал себя и в составе французского Шоле. Но на сезон 2023/24 так и не нашел себе клуб из-за семейных обстоятельств. Его пригласил 41-летний наставник Мантас Шершнюс. Этот специалист последние два сезона входил в тренерский штаб. Прометея, он хоть и не имел сотрудничества с Богданом лично, но видел его по делу во время матчей Суперлиги.

Украинец не подвел. В Йонаве он второй по игровому времени, третий по результативности и результативным передачам и лидер по подборам.

На кого следует обратить внимание: Ростислав Новицкий

Его история тоже в чем-то не типична. Нет, он, в отличие от Близнеца, поиграл за молодежные команды "желто-синих", но становление чем-то похоже на главного героя предыдущего подразделения.

Еще в юном возрасте он уехал играть в академию французского Нантерра. Оттуда перебрался в американский Фордхем.

Определенный период он был без клуба, пока весной этого года не присоединился к Валмиере. Возможно, именно из-за длительного "простого" бигмена и не сумел о себе заявить сразу, но уже в этом сезоне он безапелляционный стартовый игрок латвийского клуба.

Новицкий дает коллективу "буст" в нападении, но еще более полезен в защите. 1,0 блок-шота) лидировать в чемпионате по этому показателю.

Ему всего 23 года. Есть надежда, что за нашу сборную будет играть рим-протектор уровня Григория Жижняка. Матчи против крепкого Израиля отличный повод заявить о себе.

Обзор сборной Израиля

Ростер команды: Томер Гинат (Хапоэль Тель-Авив), Роман Соркин (Маккаби Тель-Авив), Ям Мадар (Бавария, Германия), Рафи Менко (Маккаби Тель-Авив), Бар Тимор (Хапоэль Тель-Авив), Кадин Керрингтон ( Хапоэль Иерусалим), Йовел Зусман (Хапоэль) Иерусалим), Итай Сегев (Ирони), Идан Залмансон (Хапоэль Холон), Бен Шараф (Ульм, Германия), Ноам Яаков (Хапоэль Тель-Авив), Габи Чачашвили (Хапоэль Иерусалим), Оз Блейзер (Хапоэль Тель-Авив), Адам Ариэль (Маккаби Рамат-Ганн) и Ноам Доврат (Хапоэль Иерусалим).

Большая часть сборной – представители столичных Хапоэля и Маккаби, а также Хапоэля из Иерусалима. Эти клубы играют в самых престижных турнирах Европы – Евролиге и Еврокубке.

Главные потери: Дэнни Авдия, Тамир Блатт

Авдия постигла судьба Михайлюка и Лёня – у него контракт с клубом НБА Тамир Блатт после ухода Вейда Болдуина и Лоренцо Брауна стал лидером в составе Маккаби. Он отдает 8,7 асистов у матчах Эвролиги, являясть лидером турнира. Но за неделю до матчей сборных получил травму, поэтому пропустит не только матчи со сборной Украины, но и еще близко луны.

Лидер коллектива: Ям Мадар

Мадар по итогам сезона 2022/23, когда играл за сербский Партизан, получил награду Восходящая звезда Евролиги, но после этого его прогресс остановился. Затем в турецком Фенербахче, а сейчас в немецкой Баварии у него нет стабильного игрового времени, но это не делает его менее опасным.

Мадар был на уровне с Авдия лидером команды на молодежных чемпионатах Европы 2018 и 2019 года, где израильтяне добывали в борьбе золотые медали. победу 93:74. "сине-желтых" на том турнире играли Санон и Войналович.

X-фактор: Бен Шараф

18-летний баскетболист является лидером крепкого немецкого клуба Ульм. Он феерирует в Еврокубке, набирая 11,3 очка и 3,3 передачи. Ему прочат выбор в первом раунде драфта-2025. Эксперты сравнивают его универсальность с известным аргентинцем Ману Джиннобилли.

Безусловно, молодой Бен со своим "скилсетом" доставит немало проблем украинской сборной.

На кого следует обратить внимание: Томер Гинат

Форвард – настоящая звезда местного чемпионата. 30-летний Томер трижды отбирался в первую пятерку израильской лиги.

В этом сезоне Хапоэль произвел фурор на европейском рынке, подписав Патрика Беверли и нескольких игроков уровня Евролиги. Гинат не потерял свой статус и до сих пор является стартером главного претендента на победу в Еврокубке.

Прогноз на матчи

Все украинские сборные из-за полномасштабного вторжения РФ проводят свои матчи на выезде. На этот раз Рига будет домашним городом и для Израиля.

Учитывая это, а также тот фактор, что обе команды будут не в оптимальных составах и соберутся впервые за длительное время, вероятным вариантом является то, что коллективы обменяются победами.