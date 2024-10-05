Днепр разгромил Кривбасс, Черкасские Мавпы одолели Запорожье в Суперлиге

Сегодня, 4 октября, состоялось два матча Суперлиги Украины по баскетболу.

Действующий чемпион Днепр уверенно разобрался с Кривбассом – 83:48. Самым результативным игроком матча стал Даниил Сипало, в активе которого 18 очков и 9 подборов.

В другом матче игрового дня Запорожье уступило Черкасским Мавпам, сыграв впервые за три года на домашней площадке в запорожском ПС "Юность".

Суперлига – регулярный чемпионат

Днепр, 5 октября

Днепр – Кривбасс 83:48 (21:18, 29:5, 19:7, 14:18)

Днепр: Сипало 18+9 подборов, Тимофеенко 13+9 подборов, Конев 5, Закурдаев 2, Горобченко 7+5 передач – спорт; Тарасенко 13+9 подборов, Колдомасов 10, Загреба 8, Дубоненко 5, Сорочан 2+5 передач, Орешник 0, Кочерга 0

Кривбасс: Бублик 11+5 подборов, Ловингс 4, Василенко 0, Водолазский 7, Хант 9+6 подборов – старт; Быков 7, Рыкунов 3, Бибиков 3, Мельник 2, Пестик 2, Кундык 0

ПС Юность (Запорожье)

БК Запорожье - Черкасские Мавпы 80:90 (27:28, 18:28, 16:15, 19:19

В воскресенье, 6 октября, Днепр будет принимать Черкасские Мавпы, а Кривбасс отправится в гости в Запорожье.