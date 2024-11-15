Реал впервые в сезоне проиграл дома, Бавария разгромила Альбу, Монако обыграл Басконию: результаты матчей Евролиги

В четверг, 14 ноября, прошли матчи десятого тура Евролиги.

В первой встрече вечера Маккаби на своем паркете провалил третью четверть, а затем не успел спастись от поражения Олимпиакоса.

Потом АСВЕЛ одолел Црвену Звезду, Бавария сокрушила Альбу, а Баскония уступила Монако.

Реалу почти удалось сделать камбек, проигрывая -27 по ходу встречи, однако Анадолу Эфес под конец четвертой четверти все же закрыл матч.

Евролига – регулярный сезон

14 ноября

Маккаби – Олимпиакос 91:94 (24:29, 29:13, 10:28, 28:24)

АСВЕЛ – Црвена Звезда 77:74 (24:20, 19:12, 15:19, 19:23)

Бавария – Альба 115:86 (28:27, 34:15, 34:14, 19:30)

Баскония – Монако 75:87 (7:24, 17:23, 31:14), 20:26)

Реал - Анадолу Эфес 64:73 (6:19, 19:28, 24:11, 15:15)

Десятый тур Евролиги продолжится 15 ноября четырьмя матчами. Лидер чемпионата Барселона будет принимать Париж, Фенербахче отправится в гости к Жальгирису, Виртус встретится с Болоньей, а Партизан сыграет с Миланом.

Ранее появилась информация, что Реал намерен заплатить полмиллиона евро за игрока Виртуса и сборной Франции.