Санон набрал 17 очков в матче Лиги чемпионов, клуб Пустового проиграл в овертайме

Игроки сборной Украины по баскетболу сыграли за свои клубы в еврокубковых матчах.

Латвийский ВЭФ на собственном паркете потерпел поражение от греческого АЕКа со счетом 69:80.

Самым результативным игроком рижской команды стал Иссуф Санон , набравший 17 очков за 28 минут. Также на его счету 4 подбора, 5 передач и 6 перехватов. Санон 4 раза терял мяч и 2 нарушил правила.

Его одноклубник Вячеслав Бобров сыграл 33 минуты, за которые набрал 9 очков. Форвард также собрал 7 подборов, отдал 1 передачу и сделал 2 перехвата. В пассиве Боброва 3 потери и 3 персональных замечания.

В матче Еврокубка Ховентуд Артема Пустового дома проиграл Гран-Канарии в овертайме со счетом 76:78. Центровый сборной Украины провел на паркете 17 минут. На его счету 12 очков, 2 подбора и 1 ассист. Украинец 5 раз сфолил и 6 раз допустил урон.