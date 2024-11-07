Лень получил специальную награду за вклад в победу над Торонто
Олесій Лень
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Алексей Лень получил от Сакраменто награду "Лучшему игроку защитного плана матча" за вклад в победу над Торонто (122:107).
Об этом сообщает пресс-служба Кингз.
Украинец отыграл 14 минут, набрал 3 очка (1/1 двухочковых, 1/2 штрафных), собрал 6 подборов и поставил 4 блок-шота. Также на его счету 5 дефлекшенов (выбит мяч или прервана передача соперника).
В пассиве Леня 1 потеря и 1 фол. Показатель плюс-минус с ним на паркете составил "-1".
"Короли" начали сезон с результатом 5-3, что позволяет им занимать 7-е место на Западе.