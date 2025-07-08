Известно, сыграют ли украинцы из НБА в пре-квалификации чемпионата мира

Святослав Михайлюк и Дмитрий Скапинцев готовы сыграть за национальную сборную по баскетболу в пре-квалификации чемпионата мира.

Об этом в комментарии ФБУ рассказал главный тренер команды Айнарс Багатскис.

"Святослав Михайлюк присоединится к сборной Украины после завершения Летней лиги НБА. Также ожидаем приезда Дмитрия Скапинцева. Алексей Лень присоединится к сборной, если в ближайшее время подпишет контракт. Что касается Максима Шульги, я надеюсь, он также приедет сразу после выступлений за Бостон в Летней лиге. Максим очень хочет играть за сборную, но решение по нему полностью зависит от клуба", – заявил Багатскис.

Юта Джаз, в составе которой Михайлюк сыграл прошлый сезон, недавно гарантировала контракт украинца на сезон 2025/26. Алексей Лень после завершающей части предыдущего сезона с Лос-Анджелес Лейкерс, сейчас находится в статусе свободного агента.

57-й номер драфта НБА-2025 Максим Шульга сыграет за Бостон Селтикс в Летней лиге НБА. Также в этом турнире примет участие и центровой Дмитрий Скапинцев, который сыграет за Портленд.

Ранее былообнародовано расписание матчей мужской сборной Украины в пре-квалификации чемпионата мира-2027.