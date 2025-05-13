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Легендарный Джордан станет специальным корреспондентом на матчах НБА

Володимир Максименко — 13 мая 2025, 10:32
Легендарный Джордан станет специальным корреспондентом на матчах НБА
Майкл Джордан
Instagram

Один из лучших баскетболистов в истории НБА Майкл Джордан будет работать на телеканале как специальный корреспондент матчей чемпионата.

Об этом сообщает ESPN.

"Легендарное пополнение нашей команды. Мы рады приветствовать Майкла Джордана в качестве специального корреспондента матчей лиги на NBC и Peacock", – говорится в объявлении телеканала.

Отметим, что NBC подписали контракт с НБА на 11 лет, который вступает в силу с начала сезона-2025/26, но срок сотрудничества Джордана с ТК пока неизвестен.

Легендарный игрок дебютировал в НБА в 1984 году в составе Чикаго Буллз, где играл до 1998 года с перерывом на два сезона.

Окончательно Джордан завершил карьеру в 2003 году, отыграв два года за Вашингтон Уизардз.

Ранее сообщалось, что первую игровую майку выдающегося баскетболиста продали на аукционе за сумасшедшую сумму.


Майкл Джордан

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