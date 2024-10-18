Наказали за расслабленность: Жальгирис сделал один из лучших камбеков в истории Евролиги

Литовский Жальгирис благодаря победе над итальянским Миланом (85:82) вписал себя в историю Евролиги, показав один из лучших камбэков турнира.

Об этом пишет Basket News.

Клуб из Каунаса за 14 минут до конца игры уступал с разницей в 27 очков, но после этого "зелено-белые" постепенно сокращали дистанцию и выиграли игру.

За всю историю самого престижного турнира Европы лишь одной команде удалось одержать победу, уступая во время встречи с большей разницей. Произошло это в сезоне 2012/13, когда польский Проком обыграл Монтепаски в Италии, проигрывая в начале третьей четверти 28 очков.

Как сообщила клубная прессслужба литовского гранда, для Жальгириса это лучший камбэк в истории клуба.

Historic night for Zalgiris in Milan. Biggest comeback in club’s history and second-biggest in the EuroLeague. 🤯 pic.twitter.com/FUSZkkdMpa — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 17, 2024

Обзор матча:

Напомним, в четверг, 17 октября, состоялись еще четыре поединка в рамках 4 тура сезона-2024/25.