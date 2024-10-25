Лень стал рекордсменом среди украинских баскетболистов по количеству сезонов в НБА

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень стал рекордсменом среди украинцев по количеству сезонов в НБА.

Об этом сообщает Суспильне cпорт.

Это достижение покорилось украинцу после того, как он сыграл в первом матче сезона против Миннесоты (115:117).

Для 31-летнего Лёня это 12-й сезон в лиге, он стал рекордсменом среди украинцев по этому показателю, опередив Виталия Потапенко, который провел 11 сезонов.

За свою карьеру Лень выступал за Сакраменто, Финикс, Атланту, Торонто и Вашингтон.

Украинцы в НБА по количеству сезонов

1. Алексей Лень (2013 – до сих пор) – 12 (сезонов)

2. Виталий Потапенко (1996-2007) – 11

3-4. Святослав Михайлюк (2018 – до сих пор) – 7

3-4. Станислав Медведенко (2000-2007) – 7

5. Кирилл Фесенко (2007-2012) – 5

6-7. Александр Волков (1989-1992) – 3

6-7. Алексей Печеров (2007-2010) – 3

8. Вячеслав Кравцов (2012-2014) – 2

9. Дмитрий Скапинцев (2023) – 1

В ночь с 24 на 25 октября состоялось 4 матча сезона-2024/25 Национальной баскетбольной ассоциации.

Сакраменто Алексея Лёня дома проиграл Миннесоте со счетом 115:117. Украинец за 6 минут набрал 3 очка, сделал 2 подбора и 1 блок-шот. В пассиве центрового 1 потеря и 1 фол.