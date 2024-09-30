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Легенда НБА скончался в возрасте 58 лет

Олександр Булава — 30 сентября, 18:34
Легенда НБА скончался в возрасте 58 лет

Член Зала славы Дикембе Мутомбо умер в возрасте 58 лет из-за рака мозга.

Об этом сообщает NBA Communications.

В Мутомбо в 2022 году была обнаружена опухоль головного мозга. С тех пор неоднократно проходил курсы лечения.

Конголезец отыграл в НБА 18 сезонов, выступал за Денвер, Атланту, Филадельфию, Нью-Джерси Нетс, Нью-Йорк Никс и Хьюстон. Его четыре раза был признан лучшим защитным игроком лиги, 8 раз он участвовал в Матче всех звезд.

Считался мастером блокшотов. В частности, занимал второе место в НБА по общему количеству блокшотов за карьеру – 3289.

В последние годы Мутомбо активно занимался развитием медицины, образования и улучшения других социальных возможностей жителей Конго.

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