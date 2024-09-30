Легенда НБА скончался в возрасте 58 лет

Член Зала славы Дикембе Мутомбо умер в возрасте 58 лет из-за рака мозга.

Об этом сообщает NBA Communications.

В Мутомбо в 2022 году была обнаружена опухоль головного мозга. С тех пор неоднократно проходил курсы лечения.

NBA Global Ambassador and Naismith Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo passed away today at the age of 58 from brain cancer. He was surrounded by his family.



NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement. pic.twitter.com/fkFPaiMVD3 — NBA Communications (@NBAPR) September 30, 2024

Конголезец отыграл в НБА 18 сезонов, выступал за Денвер, Атланту, Филадельфию, Нью-Джерси Нетс, Нью-Йорк Никс и Хьюстон. Его четыре раза был признан лучшим защитным игроком лиги, 8 раз он участвовал в Матче всех звезд.

Считался мастером блокшотов. В частности, занимал второе место в НБА по общему количеству блокшотов за карьеру – 3289.

В последние годы Мутомбо активно занимался развитием медицины, образования и улучшения других социальных возможностей жителей Конго.