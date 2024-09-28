Леброн, Джордан и Меджик: звездные баскетболисты посещали скандальные "Белые вечеринки" известного рэпера

Интернет и соцсети "взорвались" после недавнего скандала, связанного с известным рэпером P Diddy и его "Белыми вечеринками".

Дело в том, что Шона Комбса в сентябре арестовала полиция. Ему предъявлены обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, мошенничестве или принуждении к нему, а также в организации перевозок для секс-работниц.

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Тусовки не имели в своем начале ничего плохого, потому что очень часто на них приглашали СМИ, селебриты устраивали благотворительные аукционы, однако уже ночью прессу выгоняли, потому что "пришло время отдыхать взрослым".

Daily Mail

Недавнее интервью бывшего телохранителя P Diddy шокировало весь мир, ведь он подтвердил все обвинения в адрес рэпера, подчеркнув, что все это происходило именно на "Белых вечеринках".

Стало известно, что это мероприятие активно посещали не только обычные селебрити, но и звезды из мира спорта. В списки "слитых" из СМИ попало много знаменитостей, среди которых были легенды баскетбола Леброн Джеймс, Майкл Джордан и Мэджик Джонсон.

Известных "пенсионеров" этот скандал никоим образом не коснулся, а вот лидеру Лейкерс сильно досталось. Довольно быстро в соцсетях начали появляться пьяные фото с вечеринки, на которых баскетболист был одет в горничную.

Фанаты баскетболиста быстро нашли одно из его интервью, на котором он прямо говорит о крутизне тусовок P Diddy.

В свою очередь Леброн Джеймс до сих пор хранит молчание, не комментируя никоим образом все то, что происходило на вечеринках.

Отметим, что история американского рэпера с каждым днем активно набирает обороты, однако никто из вышеупомянутых звезд не фигурирует в этом деле.