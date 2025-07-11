Днепр выступит в квалификации Кубка Европы ФИБА

В пятницу, 11 июля, стали известны участники Кубка Европы ФИБА сезона 2025/26.

Об этом сообщила пресс-служба международной федерации.

Так, среди участников будущего турнира есть чемпион Украины прошлого сезона БК Днепр. Украинская команда будет отбираться на Кубок через квалификацию, в которой примут участие 16 клубов (Днепр будет сеяным).

Жеребьевка квалификационных матчей и регулярного сезона состоится в среду, 23 июля, в Мюнхене, Германия.

В общем уже известны 29 участников, еще 19 клубов зарегистрировались для участия в квалификационных турнирах Лиги чемпионов по баскетболу. Если любая из этих команд не пройдет квалификацию, она попадет непосредственно в регулярный сезон Кубка Европы ФИБА, который снова будет состоять из 40 клубов, разделенных на 10 групп по четыре команды.

Напомним, в прошлом сезоне Днепр также представлял Украину на Кубке, однако завершил выступления на первом групповом этапе.