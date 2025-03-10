Женский Киев-Баскет – новый обладатель Кубка Украины

Киев-Баскет обыграл Франковск-Прикарпатье в финале Кубка Украины по баскетболу.

Поединок завершился со счетом 73:72.

Игрокам столичного клуба лучше удался старт встречи, они выиграли первую четверть и смогли отыграть 10-очковое преимущество соперниц во второй.

Борьба продолжилась во второй половине встречи, где более опытные игроки Киев-Баскета выглядели увереннее. В частности они смогли повести +9 за 2 минуты до завершения игры, но Франковск-Прикарпатье бился до последнего, за минуту до конца уже проигрывал лишь 2 очка. Однако этого оказалось недостаточно.

Киев-Баскет в четвертый раз играл в финале Кубка Украины и впервые добыл золотые медали, Франковск-Прикарпатье не сумел одержать победу в первом для себя финале.

Женский Кубок Украины

Финал, 10 марта

Франковск-Прикарпатье – Киев-Баскет 72:73 (18:20, 18:18, 13:16, 23:19)

Франковск-Прикарпатье: Лапхан 8, Моллова 14 + 6 подборов, Безкоровайная 9, Алексейчик 2, Ляшко 20 – старт; Кучерёнок 9, Бугаёва 5, Панчук 5 + 6 подборов

Киев-Баскет: Филевич 16 + 7 подборов, Семенчук 9, Березова 8 – 7 потерь, Карева 13 + 7 подборов, Завидная 24 + 9 подборов – старт; Сафонова 3, Анисимова 0, Савчук 0, Радловская 0

По итогам встречи MVP Финала четырех стала игрок Киев-Баскета Кристина Филевич. Опытная форвардиня сборной Украины оформила дабл-дабл в полуфинале против Винницы, а в решающем матче к 16 очкам добавила 7 подборов и 3 передач.

Напомним, Киев-Баскет в полуфинале переиграл Винницу, а Франковск был сильнее Франковск-ПНУ-2.