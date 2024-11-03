Мегакамбек Кривбасса, стабильный Клевзунык. 10 главных новостей недели в Суперлиге

Пока действующий чемпион Суперлиги Днепр после вояжа в Европу готовится снова вступить в бой в отечественном чемпионате, другие команды успели подарить болельщикам ряд интересных вещей. Об этом – в традиционной подборке топ-10 новостей Суперлиги.

Киев-Баскет и Ровно снова побеждают

Киевляне и ровенчане имеют лишь по одному поражению в этом сезоне Суперлиги. Если сравнивать ростеры команд с тем же Днепром, то и квалификации исполнителей, и длины ротации подопечным Забирченко и Переверзия может не хватить, чтобы бросить вызов чемпиону. Тем не менее, по состоянию на данный момент эти две команды – главные претенденты на медали. Конечно, кроме того же Днепра.

Два крайних матча Киев-Баскет и Ровно провели в лобовых встречах против Прикарпатья-Говерлы и Старого-Луцка-Университета соответственно. Итог – победы, закрепившие их на вершине турнирной таблицы.

ФБУ

Стабильный Клевзунык

На уровне Первой и Высшей лиг, выступая под руководством Александра Пащенко в дубле Химика и Прометея, Денис Клевзунык был лидером и одним из самых стабильных игроков. И вот сейчас молодой форвард проводит сезон в Суперлиге и еще на больших минутах в амбициозном клубе.

Впрочем, Клевзунык не растерялся. И сейчас рядом с Буренко и Сандулом является лидером Киев-Баскета, полноценно заменяя прошлогоднего лидера команды Вадима Заплотинского.

Ровно сильнее в волынском дерби

Команда Михаила Переверзия дважды обыграла принципиального соперника. Искры сыпались на площадке, особенно в ровенском матче. Дмитрия Чайковского и вовсе удалили судьи, а Исая Тернер, похоже, поставил крест на своих перспективах в составе лучан. Да и вообще этот поединок был полон эмоций, свистков и фолов. Результативность же – откровенно прихрамывала.

В ответном матче в Луцке "бело-красные" еще раз обыграли Старый Луцк. Не помог хозяевам даже феерический спурт от Ридли, который за 30 секунд принес своей команде 7 очков.

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Американцы Ровно набирают форму

В прошлом сезоне Элайджа Джойнер был одним из самых ярких игроков чемпионата. Несмотря на это, дисциплина и моменты вокруг баскетбола у защитника из Штатов оставляли желать лучшего. В этом году серебряные призеры прошлогодней Суперлиги пригласили в свои ряды менее квалифицированных, впрочем, и вместе с этим менее проблемных американцев (по крайней мере, пока).

Да, в стартовых поединках Бизли, Брауну и Фуллеру доставалось от Переверзия. Наставник Ровно в воспитательных целях даже частенько покидал американцев на скамье. Однако сейчас это трио существенно прибавляет и прогрессирует. Матчи со Старым Луцком – яркое подтверждение.

"Просто обосрались" – Агафонов о поражении Черкасских Мавп

То, что Кривбасс в этом году не будет аутсайдером, как это было в прошлом сезоне, было видно и по предсезонной подготовке, и по составу команды. Как следствие, в двух очных матчах против Черкасских Мавп подопечные Александра Вороны сумели одержать одну победу. При этом были конкурентными в обоих матчах.

Команда Дмитрия Нагорного впервые проиграла с новым наставником. Андрей Агафонов уже традиционно не жадничал на яркие перформансы на послематчевой пресс-конференции.

"Если в двух словах – просто обосрались. Когда игра сделана при +20, осталось 10 минут и людям говоришь что делать, что сначала очень важны первые две минуты – и, к сожалению, не сделали ничего. Начали они 8:0 или сколько, я даже не знаю. 32:11 последняя четверть. После этого будут мне звонить, говорить, что матч слили или еще что-то, коэффициенты посмотрели. Нет, мы обосрались. Официально".

Мегакамбек Кривбасса

Этот матч заслуживает того, чтобы о нем помнили не только благодаря цитате Андрея Агафонова. 32:11 – таков счет последней четверти в пользу криворожцев. В комментариях к трансляции поединка хватало обвинений по поводу "договорняка". Конечно, команды это отрицают.

Досталось от болельщиков и экспертов Леву Кошеватскому: один из лучших защитников и ассистентов чемпионата, который летом вызывался и в ряды национальной сборной, хотел перехитрить Ханта, а перехитрил себя.

Перед последней четвертью криворожцы "горели" 52:70, а в итоге подарили пока наиболее эффектный камбек этого чемпионата.

Прикарпатье-Говерла снова проигрывает

0:7 – некий результат на старте чемпионата от команды из Ивано-Франковска. Да, существенно изменился ростер, так как травмировались два лидера Кабацюра и Старцев, однако это точно не то, на что надеялись руководство и болельщики прикарпатцев.

И будто Запорожье и Старый Луцк не очень-то и сбежали в турнирке, а вот желаемую первую победу команда Мурзина никак не может одержать. Вот и в домашних матчах против Киев-Баскета франковцы играли неплохо, однако снова не победили. Не помог даже "персонал бест" Стародуба, который в матче против своей экс-команды набрал рекордные для себя 23 очка в Суперлиге. "Очень много ошибок как в защите, так и в нападении. Совершаем одни и те же ошибки", – коротко объяснил неудачи своей команды Евгений Мурзин.

ФБУ

Старцев и Тарасенко серьезно травмировались

В матче чемпионата против Кривбасса лидер и капитан Говерлы Сергей Старцев получил травму. То, что первоначально называли "ушибом", оказалось разрывом крестообразной связки. Как следствие – сезон для защитника, к сожалению, завершен.

Такая же серьезная травма и у Александра Тарасенко из Днепра. Правда, её он получил не в национальном чемпионате, а в матче Кубка Европы ФИБА против португальского Спортинга. Очевидно, что сроки восстановления будут столь же длительны, как и у Старцева.

Добавляем в этот список Кабацюру, Петренко, Головчика и других игроков, у которых травмы, к счастью, несколько легче. Впрочем, пока они остаются вне игры.

Кто виноват деньги Дробашко и Жулавскому?

Очередная порция финансовых притязаний в украинском баскетболе. "Один клуб Суперлиги будет дальше проигрывать, пока не выплатит мне и моему игроку деньги еще с прошлого сезона. Если никто из руководства не помогает, тогда карма догоняет. Вангую" – написал тренер Селф Мэйда Максим Дробашко.

Баскетбольная община сразу заподозрила, что речь идет о Говерле и Евгении Жулавском. И вот не успела история приобрести огласку, как Дробашко в этом же сообщении написал такой комментарий: "Сработало быстренько. Жулавскому выплатили долг. Теперь жду своего времени икс".

Бублик – лидер не только на площадке

Михаил Бублик – лидер Кривбасса не только на площадке. После поражения команды в первом матче от Черкасских Мавп он говорил не только о баскетболе: