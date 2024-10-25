Жальгирис одолел Маккаби, Реал разгромил Црвену Звезду: результаты матчей 5 тура Евролиги

В четверг, 24 октября, продолжились матчи 5 тура баскетбольной Евролиги-2024/25.

Литовский Жальгирис был сильнее за Маккаби. Клуб из Тель-Авива играл без трех важных игроков, потому не сумел дать бой литовскому гранду.

Во французском дерби Париж благодаря дабл-даблу Ти Джея Шортса нанес поражение Монако.

Продолжает свое падение Милан. Чемпион Италии проиграл турецкому Анадолу и погрузился на последнее место турнирной таблицы.

В заключительном матче дня у мадридского Реала не было проблем с Црвеной Звездой.

Евролига – регулярный чемпионат

5 тур, 24 октября

Жальгирис – Маккаби 78:63 (26:7, 18:17, 15:22, 19:17)

Жальгирис: Улановас 14, Гидраййтис 13, Браздейкис 9+4 передачи, Митчелл 8+5 подборов, Данстон 8, Бирутис 7, Сирвидис 6+5 подборов, Франсиско 6+5 передач, Смалайгич 5, Буткевич 2

Маккаби: Ли 17+2 перехвата, Риверо 12+3 перехвата, Рэндольф 11, Хорд 8+8 подборов, Соркин 7, Менко 3, Майер 3, Коэн 2

Монако – Париж 80:87 (22:25, 21:24, 21:14, 16:24)

Монако: Жайте 13+10 подборов, Окобо 13+7 передач, Джеймс 13, Диалло 11+6 подборов, Мотеюнас 9, Папаяннис 6+5 подборов, Блоссомгейм 5, Ллойд 4+9 подборов, Штразель 4

Париж: Шортс 28+10 передач, Ворд 15+3 перехвата, Малкольм 13, Янтунен 11, Ло 8, Оуттара 4+5 подборов, Хейз 4+5 подборов, Хифи 2, Си 2

Баскония – Альба 80:57 (24:13, 15:13, 24:14, 17:17)

Баскония : Ховард 26, Ловалу-Кабарро 11+2 перехвата, Рогкавопулос 9+6 подборов, Форрест 8, Болдуин 5+6 передач, Холл 5+6 подборов, Диоп 4+8 подборов, Ндиайе 4+6 подборов, подборов, Ярамаж 4

Альба: Херманссон 16, Ветцелль 9+7 подборов, Бин 9+7 подборов, Спаньоло 6+6 передач, Олинд 4, Прочида 3, Уайт 3, Кумадж 2+9 подборов, Самар 2, Матишшек 2, Шнейдер 1

Милан – Анадолу Эфес 84:96 (11:23, 14:23, 34:20, 25:30)

Милан: Миротич 29, ЛеДэй 16+7 подборов, Брукс 12, Шилдс 8+5 подборов, Курузо 6+5 подборов, Больмаро 5+7 передач+3 перехвата, Риччи 3, Флаккадори 3, Тонут 2

Анадола: Брайант 19+5 передач, Томпсон 17+7 передач, Нвора 11+5 подборов, Смитс 11, Османи 11+6 подборов, Бобуа 9, Порье 9, Отуру 7, Ларкин 2+6 передач

Реал – Црвена Звезда 95:72 (22:10, 24:19, 25:25, 24:18)

Реал: Муса 17, Кампаццо 13+6 передач, Тавареш 12+6 подборов, Ндиайе 12+6 подборов, Дек 10+5 подборов, Абальде 9, Хезонья 7+5 подборов + 6 передач, Ибака 5+-6 подборов. 3+4 передачи, Юль 3+5 передач, Гуэе 2, Гонсалес 2

Црвена Звезда: Теодосич 11, Калинич 9, Дос Сантос 8, Даум 8, Кеннан 7, Плавшич 7, Митрович 6, Миллер-Макинтайр 5, Гидрайтис 3, Лазыч 3, Давидовац 3+7 подборов, Добрыч 2

Напомним, в первом матче 5 тура итальянский Виртус на выезде минимально одолел Партизан.