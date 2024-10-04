Бавария дома шокировала Реал, Жальгирис одолел Барселону в 1 туре Евролиги

В четверг, 3 октября, началась Евролига сезона-2024/25.

Открывал игровой день поединок в Берлине, где местная Альба принимала действующего чемпиона греческий Панатинаикос. Греки ощутили сопротивление, но в конце сумели дожать германский клуб.

Литовский Жальгирис достаточно сенсационно на собственном паркете нанес поражение Барселоне, а Монако дома в результативном матче обыграл Милан.

В главном матче четверга мюнхенская Бавария в последней четверти просто уничтожила Реал, что позволило праздновать успех по итогам финальной сирены.

Евролига 2024/25 – регулярный чемпионат

1 тур, 3 октября

Альба – Панатинаикос 77:87 (17:26, 19:19, 21:17, 20:25)

Альба : Вайт 13, Херманссон 12+9 передач, Уильямс 11, Спаньоло 8, Кумадж 8+13 подборов, Матиссек 6, Ветцель 6+7 подборов, Олинд 6, Бин 5+5 подборов, Рапик 2

Панатинаикос : Нанн 16, Лессор 14+8 подборов, Эрнангомес 11, Слукас 10+5 передач, Грант 10, Юрцевен 8, Браун 5+5 передач, Осман 5, Митоглу 5, Григонис 3

Монако – Милан 93:80 (22:10, 25:16, 19:23, 27:31)

Монако : Диалло 20+5 подборов, Окобо 14+3 перехвата, Штразель 10, Коркмаз 10, Жайте 10+7 подборов, Джеймс 9+5 передач, Папаяннис 7, Блоссомгейм 7, Браун 4, Мотеюнас 2+

Милан : Брукс 16, Ледей 11, Димитриевич 11+5 передач, Шилдс 10, Миротич 9, Больмаро 9, Нибо 7, Реччи 3, Козер 2, МакКормак 2

Жальгирис – Барселона 74:67 (21:14, 22:17, 7:17, 24:19)

Жальгирис : Франсиско 19, Браздейкис 17+5 подборов, Сирвидис 8, Гидрайтис 7, Уоллес 6, Митчелл 6+6 подборов, Буткевичюс 6, Бирутис 3, Улановас 2

Барселона : Лапровиттола 12+8 передач, Паркер 11, Пантер 11, Эрнангомес 8, Цель 7+6 подборов, Весели 7, Абринес 5, Андерсон 4, Саторански 2+7 подборов

Баскония – Партизан 88:82 (16:17, 17:21, 27:22, 29:22)

Баскония : Ховард 17, Ловалу-Кабарро 15, Седекерскис 14+6 подборов, Монеке 13, Форрест 10, Холл 8, Болуин 7, Ярамаж 2, Диор 2

Паритзан : Джонс 22, Дэвис 20, Маринкович 11, Люндберг 10+4 передачи, Бонга 8, Джонс 4+6 передач, Браун 4, Нтиликина 3

Бавария – Реал 97:89 (26:29, 26:22, 12:22, 33:16)

Бавария: Напьер 25, Фойгтманн 19+10 подборов, Эдвардс 14+6 передач, Букер 11, Лучич 9, Обст 9, Гиффай 6, Да Силва 4

Реал: Кампаццо 19+9 передач, Тавареш 12+9 подборов, Ретан-Мейс 12, Дек 11+5 подборов, Ибака 9, Юль 3, Абальде 3, Гаруба 2

Маккаби – АСВЕЛ 89:82 (24:31, 27:21, 20:19, 18:11)

Маккаби: Блатт 21+12 передач, Хоард 15, Ллойд 15, Риверо 11+9 подборов, Дибартоломео 8, Рендольф 8, Соркин 7, Йокубайтис 4

АСВЕЛ: Ловернь 17, Ли 12, Маледон 11+3 перехвата, Блэк 10+5 подборов, Ндиайе 8, Сако 6, Де Коло 5, Джексон 5, Харриссон 5, Лайти 3

Напомним, 3 октября стартовала Суперлига Украины по баскетболу.