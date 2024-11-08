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Олимпиакос в дерби обыграл Панатинаикос, Барселона разгромила Басконию в 8 туре Евролиги

Олексій Мурзак — 8 ноября 2024, 23:28
Олимпиакос в дерби обыграл Панатинаикос, Барселона разгромила Басконию в 8 туре Евролиги

В пятницу, 8 ноября, состоялось пять матчей 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

В частности, Барселона разгромила Басконию, Олимпиакос в греческом дерби победил Панатинаикос, Монако выиграл Анадолу, Лион проиграл Фенербахче, а Виртус был сильнее Маккаби.

Евролига – регулярный чемпионат
8 тур, 8 ноября

Анадолу Эфес – Монако 69:81 (23:22, 18:14, 18:16, 10:29)

Лион-Виллербан – Фенербахче 73:77 (19:15, 17:18, 16:18, 21:26)

Панатинаикос – Олимпиакос 89:94 (15:20, 18:21, 33:30, 23:23)

Барселона – Баскония 91:68 (26:17, 18:16, 18:18, 29:17)

Виртус Болонья – Маккаби Тель-Авив 84:77 (25:17, 20:22, 15:16, 24:22)

В четверг, 7 ноября, состоялось четыре матча 8 тура регулярного чемпионата Евролиги.

Анадолу Ефес Барселона Євроліга Ліон Монако Олімпіакос Панатінаїкос Фенербахче Маккабі Тель-Авів Басконія

Анадолу Ефес

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