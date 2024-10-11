Милан обыграл Париж, победы Олимпиакоса и Барселоны: результаты 3 тура Евролиги

В пятницу, 11 октября, состоялось три поединка 2 тура Евролиги сезона 2024/25.

У Барселоны дома не было проблем с немецкой Альбой. "Сине-гранатовые" уверенно начали игру и довели дело до победы.

Олимпиакос также успешно начал встречу с Жальгирисом, но литовцы собрались, поэтому концовка игры была напряженной, но греческий гранд получил первый триумф в сезоне.

Милан полностью проваливал домашний поединок против Парижа. Подопечные Мессины за счет класса вырвала важную победу.

Евролига-2024/25 – регулярный чемпионат

2 тур, 11 октября

Барселона – Альба 88:73 (19:16, 24:21, 20:17, 25:19)

Барселона: Бризуэла 18, Пантер 14, Веселые 10+2 блок-шота, Мета 9, Абринес 8, Паркер 8, Андерсон 7+5 подборов, Эрнангомес 7+5 подборов, Лапровиттола 6+7 передач

Альба: Херманссон 13+5 передач, МакДовелл-Вайт 12, Уильямс 8, Кумадж 8+8 подборов, Спаньоло 7, Ветцелл 7, Олинд 7, Рапик 6, Шнейдер 3, Прочида 2

Олимпиакос – Жальгирис 74:68 (21:6, 14:18, 17:19, 22:25)

Олимпиакос: Везенков 17+11 подборов, Фурнье 15+5 подборов, Уильямс-Госс 9, Петрушев 8, Папаниколау 7+5 подборов, Вильдоса 5, Питерс 5, Волкап 2+7 подборов, Райт 2+ 6 подборов, Фалль 2, Дорсі 2

Жальгирис: Сирвидис 17, Франсиско 13+6 передач, Гидрайтис 9, Смалайгич 7, Браздейкис 5+2 перехвата, Бирутис 4, Улановас 4, Лекавичюс 3, Данстон 3+6 подборов, Уоллес 2, Буткюч

Милан – Париж 79:74 (20:18, 15:21, 23:18, 21:17)

Милан: Шилдс 21+6 подборов + 5 передач, Миротич 15+6 подборов, Лидей 13, Димитревич 9, Козер 5, Речи 5+5 подборов, Диоп 4+6 подборов, Бортолани 3, Брукс 2, Брукс 2

Париж: Шортс 17+8 передач, Малкольм 12, Хейз 9+6 подборов, Янтунен 9+6 подборов, Хифи 9, Ло 6, Ворд 5, Си 3+7 подборов, Кавальер 2, Кратцер 2

Напомним, 10 октября, Реал дома дожил Партизан и состоялось еще 3 матча.