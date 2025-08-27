От Йокича и Дончича до Шенгюна и Янниса: десятка главных звезд Евробаскета-2025

Уже сегодня, 27 августа, 24 лучшие национальные команды Европы начнут свой путь по турниру, в котором они будут определять сильнейшего на континенте.

По новой традиции Евробаскет-2025 будет проходить на территории четырех стран, в то время как раунд плей-офф и финал будут сыграны в Риге, столице Латвии. Среди принимающих стран оказались Латвия, Финляндия, Кипр и Польша, но вместо последней могла быть Украина – ФИБА рассматривала нас в качестве четвертой страны-хозяйки чемпионата Европы 2025 года. К сожалению, полномасштабное вторжение нашего северного "соседа" лишило Киев, Львов или Днепр права принимать Евробаскет.

Но сейчас не об этом. Стоит поговорить о тех, кто приехал покорять Европу в хорошем смысле этого слова – своей игрой на площадке, командными взаимодействиями и результатами.

Учитывая тенденцию последних лет, не стоит удивляться, что все представители данной звездной десятки, которую мы отобрали, выступают в НБА, лучшей баскетбольной лиге мира. И то, что они не отказались от вызова в сборную и приехали на турнир, делает предстоящие матчи в разы интереснее.

Что ж, Чемпион представляет Топ-10 главных звезд Евробаскета-2025. Поскольку здесь все субъективно, было только одно условие – не больше одного игрока из одной команды.

Кристапс Порзингис (Атланта Хоукс, Латвия)

Статистика Порзінгіса у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 9 24,6 9,9 1,2 28,7 ♦ 5-е місце Євробаскету-2017



Начнем с представителя дружественной для нас страны, которая к тому же постарается сделать все, чтобы финал ЧЕ-2025 прошел незабываемо.

Межсезонье для Кристапся Порзингиса началось с того, что Бостон Селтикс решили избавиться от него и его истекающего контракта, отправив латыша в Атланту Хоукс. Для "Единорога" это будет уже пятая команда НБА за 10 лет в лиге после Нью-Йорка, Далласа и Вашингтона.

В отличие от множества предыдущих турниров, к этому Порзи подходит в абсолютно здоровом состоянии. В свои 30 лет он может похвастаться выступлением только на одном Евробаскете – в 2017 году Кристапс под руководством нынешнего тренера сборной Украины Айнарса Багатскиса привел Латвию к пятому месту на турнире. Латыши проиграли на стадии 1/4 финала будущему чемпиону Словении с будущим MVP Гораном Драгичем и 18-летним Лукой Дончичем.

Когда Порзингис здоров, его практически не остановить. Это он отлично продемонстрировал в последних официальных матчах за свою сборную в отборе на чемпионат мира-2023, набрав 51 очко, 28 подборов и 6 блок-шотов за два матча.

Только второй Евробаскет в карьере, смена клубной прописки и, что, наверное, самое главное, стремление доказать, что он все еще топовый игрок – все это должно смотивировать Порзингиса продемонстрировать весь свой арсенал.

Альперен Шенгюн (Хьюстон Рокетс, Турция)

Статистика Шенгюна у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 20 13,8 6,7 1,6 15,9 ♦ 10-е місце Євробаскету-2022



К 23-м годам Альперен Шенгюн стал главной звездой сборной Турции, с 2021 года он постоянно представляет свою на международной арене в тех матчах, в которых он может участвовать (привет правилам НБА).

Не смотря на свой молодой возраст, бигмен Хьюстона уже демонстрирует приличные цифры по меркам НБА, в регулярке прошлого сезона он набирал в среднем 19,1 очка, 10,3 подбора и 4,9 передачи.

Сборную Турции нельзя назвать главным фаворитом ЧЕ-2025. Да, она не такая звездная, как та же Сербия, но она имеет крепкий состав. И став лидером этого ростера, у Шенгюна будет важнейшая миссия.

Дело в том, что, начиная с 1991 года, Турция ни разу не пропустила Евробаскет. Но за все эти 24 года она только один раз дошла до финала – это произошло в 2001 году на турнире, где она была страной-хозяйкой. Но тогда в решающем поединке турки уступили сборной Югославии. Может быть, нынешний состав Турции способен удивить и, как минимум, повторить успех той команды?

Никола Йокич (Денвер Наггетс, Сербия)

Статистика Йокича у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 34 17,6 8,5 4,3 24,3 ♦ 5-е місце чемпіонату світу-2019 ♦ 9-е місце Євробаскету-2022 ♦ Бронза Олімпіади-2024



Настало время, когда лучший баскетболист современности должен добыть свое первое золото в составе своей сборной.

Да, будучи чемпионом НБА, MVP Финала, трехкратным MVP регулярки, "Джокер" имеет на своем счету только бронзу Олимпиады 2024 года. На чемпионатах Европы и мира все пока что слишком скромно.

Сборная Сербии считается с запасом главным фаворитом Евробаскета и не просто так. Сербская команда обладает хорошей глубиной и качественными исполнителями, которые точно смогут подхватить лидерство, если Йокич по какой-то причине провалит матч (во что вообще не верится).

Медали чемпионатов Европы и мира не сильно влияют в разговорах про наследие игроков НБА, там большую ценность имеют командные титулы в США и успехи на Олимпиаде. И нельзя сказать, что победа на этом Евробаскете как-то сильно повлияет на глобальное наследие Йокича. Но Николе определенно хотелось бы стать чемпионом чего-то в составе своей сборной. И кажется, что в этом году никто не сможет остановить его на пути к этой цели.

Франц Вагнер (Орландо Мэджик, Германия)

Статистика Вагнера у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 21 16,6 5,6 2,7 17,3 ♦ Бронза Євробаскету-2022 ♦ Золото чемпіонату світу-2023 ♦ 4-е місце Олімпіади-2024



Кто-то может возразить и возмутиться, что из сборной Германии был выбран не Деннис Шредер. И вы будете правы, ведь новичок Сакраменто Кингз как-никак является действующим MVP чемпионата мира 2023 года, где немцы выиграли золото.

Но выступление Франца Вагнера за Орландо Мэджик в прошедшем регулярном сезоне НБА как бы намекает Шредеру, что в сборной появился новый лидер. 24,2 очка, 5,7 подбора, 4,7 передачи – абсолютно лучшие показатели по карьере, которые привели Орландо к... вылету от Бостона в первом раунде плей-офф с джентельменским свипом 1-4.

Да, Мэджик не справились с на тот момент действующим чемпионом. Но Вагнеру, как и Шенгюну, всего 23 года, у него вся карьера впереди, а он уже демонстрирует такие цифры. И если тренерский штаб сборной сможет использовать 100% навыков своего форварда, то вполне возможно, что Германия уедет с медалью на шее со второго Евробаскета подряд.

Лаури Маркканен (Юта Джаз, Финляндия)

Статистика Маркканена у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 24 22,9 7,6 1,7 23,6 ♦ 7-е місце Євробаскету-2022 ♦ 21-е місце чемпіонату світу-2023



Главная звезда Юты Джаз и сборной Финляндии может похвастаться статусом самого горячего игрока предтурнирных спарингов. В играх против Бельгии (92:74) и Польши (97:88) Лаури Маркканен набрал в сумме 73 очка и 17 подборов. Лишь в повторном матче с поляками он "остыл", закончив игру с 6 очками и 7 подборами.

Маркканен никогда не увиливал от шанса представить свою страну на международной арене, а его талант и невероятный атлетизм были единственным светлым пятном Юты в прошлом сезоне. К слову о Джаз: из-за цели клуба "танковать" сезон, Лаури провел только 47 матчей, а потому он не то, чтобы сильно устал. Так что стоит ожидать от него сильного выступления, еще и при домашних трибунах.

На чемпионате Европы 2022 года Финляндия стала седьмой лучшей командой турнира, пока Маркканен набирал 27,9 очка и 8,1 подбора. В том, что он сможет повторить или хотя бы приблизиться к этим показателям, нет никаких сомнений.

Но смогут ли другие игроки сборной Финляндии поддержать его на площадке? Что ж, как минимум выходить из своей группы они точно должны, а что будет дальше – это уже другой вопрос.

Йонас Валанчюнас (Денвер Наггетс, Литва)

Статистика Валанчюнаса у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 87 12,0 7,7 0,8 16,1 ♦ Дворазовий срібний призер Євробаскету (2013, 2015) ♦ 4-е місце чемпіонату світу-2014 ♦ 7-е місце Олімпіади-2016

Лето у Йонаса Валанчюнаса прошло еще активнее, чем у Порзингиса из соседней Латвии.

После трейда в Сакраменто в дедлайн обменов в феврале этого года 33-летний литовец оказался в Наггетс. Казалось, что наконец-то у Йокича в Денвере будет первый нормальный подстраховщик. Но тут на горизонте объявился Панатинаикос, который захотел вернуть баскетболиста в Европу.

С горем пополам Денвер убедил Валанчюнаса не покидать НБА и остаться. Взамен ему дали гарантированный на два года контракт, что позволило Йонасу со спокойной душой готовиться к Евробаскету.

Готовиться к Евробаскету, на котором он всегда прекрасно себя чувствовал. Интересно, что Валанчюнас сыграет на чемпионате Европы в качестве одного из самым титулованных игроков, два раза подряд став серебряным призером.

Да, это было в далеких 2013 и 2015 годах, но какая разница? Опыт выступлений на больших турнирах у центрового не отнять, и это факт. А поскольку на этом турнире Литва не сможет рассчитывать на Домантаса Сабониса, давление и ответственность за результат будет давить на Валанчюнаса с двойной силой.

Яннис Адетокумбо (Милуоки Бакс, Греция)

Статистика Янніса у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 37 19,6 6,6 2,4 21,2 ♦ 5-е місце Євробаскету (2015, 2022) ♦ 8-е місце Олімпіади-2024 ♦ 9-е місце чемпіонату світу-2014



Вот для кого предстоящий чемпионат Европы буде иметь огромное значение, так это для Янниса Адетокумбо, который переживает непростой этап карьеры.

"Грик Фрик" и его Милуоки Бакс три года подряд вылетает в первом же раунде плей-офф НБА и два года подряд это происходит от рук Индианы Пэйсерс. Еще и со сборной Греции ему пока что никак не удается выиграть хотя бы бронзу одного из международных турниров.

Ближе всего к закрытию этого гештальта Яннис подходил дважды, на Евробаскете в 2015 и 2022 годах. И если в первом случае он в роли молодого и неопытного был на вспомогательных ролях, то три года назад звезда Милуоки провел свой лучший турнир в карьере, набирая в среднем 29,3 очка, 8,8 подбора и 4,7 передачи. Яннис в том числе постарался обыграть Украину (99:79) на групповом этапе, но медали это ему в конечном счете все равно не принесло.

И если на уровне НБА Адетокумбо выполнил для себя программу минимум, став чемпионом, MVP финала и регулярки, то на национальном уровне есть проблемы. И если он это не исправит, то его международная карьера впоследствии может завершиться с чувством легкой недосказанности. Для Янниса главное, чтобы партнеры по команде не выступали ниже определенного уровня, а все остальное один из самых доминирующий игроков в "краске" сделает сам.

Юсуф Нуркич (Юта Джаз, Босния и Герцеговина)

Статистика Нуркича у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 21 14,9 8,9 2,0 16,6 18-е місце Євробаскету-2022



Последние два сезона стали для Юсуфа Нуркича худшими со времен его первых двух кампаний в НБА. Как оказалось, 31-летний босниец не был подготовлен к системе Финикс Санз, где он успел разругаться с Майком Буденхольцером и потерять место не то, что в стартовой пятерке, а в ростере вообще.

Обмен в Шарлотт Хорнетс ситуацию не исправил. Казалось, быть может ответственность представлять свою страну на международной арене заставит его взяться за голову, но нет. Главный тренер сборной Адис Бечирагич раскритиковал Нуркича за ужасную физическую форму перед стартом турнира, заявив, что его подопечный едва может бегать по площадке.

Пока что неизвестно, исправил ли Юсуф этот недостаток за прошедшие две недели, но сейчас складывается впечатление, что Евробаскет-2025 станет для него последней возможностью напомнить миру о себе с положительной стороны – и ведь у него есть для этого необходимые навыки.

Лука Дончич (Лос-Анджелес Лейкерс, Словения)

Статистика Дончича у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 41 23,6 8,4 7,5 26,5 ♦ Золото Євробаскету-2017 ♦ 4-е місце Олімпіади-2021 ♦ 7-е місце чемпіонату світу-2023



Одна из величайших звезд мирового баскетбола современности с огромной мотивацией подходит к Евробаскету-2025 в статусе единственного чемпиона из всего нашего списка.

Конечно, на победном для Словении чемпионате Европы 2017 года Дончич не был первой скрипкой своей команды, эту роль выполнял Горан Драгич. На на своем первом международном турнире 18-летний Лука умудрялся набирать по 14,3 очка, 8,1 подбора и 3,6 передачи, что является фантастическими показателями для столь юного игрока.

Но это было восемь лет назад. Теперь Дончичу 26, и сейчас сборная Словении пребывает, пожалуй, в своем худшем состоянии за последние годы. Это было отлично продемонстрировано в товарняке с Сербией, где Йокич и компания делали с защитой (точнее, ее отсутствием) словенцев все, что хотели. Если убрать всех других звезд нашего топа из их сборных, средний уровень команд не просядет так сильно, как в случае со Словенией.

Дончич наверняка это понимает, а потому он должен как никто на свете выложиться на 120% своих возможностей, чтобы дотащить эту команду до финальных матчей ЧЕ-2025. В этом ему должны помочь предательство Даллас Маверикс (мотивация от этого все ще жива) и его лучшая физическая форма со времен дебютного сезона в НБА – худой Лука готов разрывать на континентальном первенстве.

Гершон Ябуселе (Нью-Йорк Никс, Франция)

Статистика Ябуселе у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 31 12,8 4,4 1,5 13,0 ♦ Дворазовий срібний призер Олімпіади (2021, 2024) ♦ Срібний призер Євробаскету-2022 ♦ 18-е місце чемпіонату світу-2023



Мало кто знает, но новоиспеченный капитан сборной Франции является одним из самых титулованных игроков этого топа. Мало кто помнит, что Ябуселе помог Франции выиграть серебро Олимпийских игр-2021 и серебро чемпионата Европы-2022.

Но многие фанаты баскетбола точно помнят прошлогоднюю Олимпиаду, где 29-летний форвард выдал свой лучший отрезок в карьере и, конечно же, забил сверху через самого ЛеБрона Джеймса в финале баскетбольного турнира. Вот только победить французам на домашних Играх это все равно не помогло.

Зато самому Ябуселе это помогло заработать контракт в НБА, где он попал в ужасную Филадельфию. Пока Джоэл Эмбиид продлевал абонемент в лазарете, а Пол Джордж записывал подкасты, наш герой в тандеме с Тайризом Мэкси пытался удержать Севенти Сиксерс на плаву. Получилось не очень – всего 24 победы за сезон и как итог тринадцатое место в регулярке на Востоке с пролетом мимо даже турнира плей-ин.

Этим летом Ябуселе устроился куда лучше, подписав контракт с Нью-Йорком. Еще и в сборной Франции на Евробаскете он не просто так будет капитаном. На турнир не смогли поехать Руди Гобер, Виктор Вембаньяма и Эван Фурнье, а ветераны Николя Батюм и Нандо Де Коло ушли из сборной после ОИ-2024. В связи с этим обновленная команда Франции, с более молодым ростером и неожиданным лидером в лице Ябуселе може стать как главным открытием чемпионата Европы, так и главным его разочарованием.