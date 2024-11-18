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Харден стал вторым лучшим снайпером в истории НБА

Олексій Погорелов — 18 ноября 2024, 12:27
Харден стал вторым лучшим снайпером в истории НБА
Джеймс Харден
USA Today

Звезда Клипперс Джеймс Харден вышел на второе место в истории НБА по количеству заброшенных трехочковых бросков.

Об этом достижении "Бороды" сообщает сайт НБА.

В победной игре с Ютой (116:105) Харден набрал 20 очков, 6 подборов и 11 ассистов, реализовав 2 из 8 бросков с дальней дистанции.

Этого хватило, чтобы стать единоличным обладателем второго места в рейтинге лучших снайперов за всю историю лиги, обогнав легендарного Рэя Аллена (2 973).

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Теперь на счету Джеймса 2 975 точных трехочковых бросков. Рекорд принадлежит Стефу Карри из Голден Стэйт, на счету которого 3 782 трехочковых попаданий.

Харден является одним из трех игроков в истории НБА, забросивших 300 трехочковых за сезон (378 в сезоне-2018/19).

Другие игроки в этом списке – это Карри (делавший это пять раз, включая рекордные для НБА 402 в сезоне 2015/16) и Клей Томпсон (301 в сезоне 2022/23).

После 14 матчей регулярного сезона НБА Лос-Анджелес Клипперс занимают 11 место на Западе, имея баланс побед 7-7.

Кліпперс Харден

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