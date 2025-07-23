Чемпион Суперлиги Днепр получил соперника в квалификации Кубка Европы ФИБА: украинская команда сыграет против румынской Короны Брашов.

Об этом пишет ФБУ.

Предварительно матчи квалификации состоятся 24 сентября и 1 октября. Как сеяная команда первый матч днепряне сыграют на выезде, а вторым будет номинально домашний матч.

В прошлом сезоне в квалификации Днепр встречался с румынской Констанцей и тогда по договоренности сторон оба матча прошли на площадке соперника. Днепр тогда уступил Констанце, но как "лаки-лузер" получил путевку в основной раунд Кубка Европы ФИБА.

Победитель пары Днепр - Корона Брашов по итогу двух матчей выйдет в основной раунд, где попадет в группу С, где точно сыграет турецкий Пэткимспор, а также могут сыграть румынская Орадя и кипрский АЕК Ларнака.

Корона Брашов в чемпионате Румынии в прошлом сезоне стала 5-й в регулярном чемпионате, в первом раунде плейоф уступила Волунтари тренера национальной сборной Украины Айнарса Багатскиса 1:3, а затем в утешительном плейоф за 5-8 места одолела Крайову 2:0 и Аржеш Питешти 2:0, финишировав на 5 месте.

В прошлом сезоне Днепр во второй раз подряд стал чемпионом Украины, выиграв финальную серию у Киев-Баскета.