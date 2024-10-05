Забил красивый аллей-уп: Скапинцев дебютировал за Бостон Селтикс
Дмитро Скапінцев під час гри за Черкаські Мавпи
Черкаські Мавпи
В пятницу, 4 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) спарринг провели топ-клубы НБА Бостон Селтикс и Денвер Наггетс.
Матч завершился победой "кельтов" со счетом 107:103.
За Бостон дебютировал центровой сборной Украины Дмитрий Скапинцев. Бигмен отыграл 4 минуты и 10 секунд, за которые сумел набрать 2 очка. Украинец отличился красивым аллей-упом.
Напомним, большую часть прошлого сезона 26-летний баскетболист играл за Вестчестер в G-лиге, но и дебютировал за Нью-Йорк Никс в НБА.
Дмитрий – воспитанник Черкасских Мавп. В Украине также играл за Киев-Баскет. Затем выступал за литовский Пено Жвайгждес, а летом 2022 года переехал в США.