Забил красивый аллей-уп: Скапинцев дебютировал за Бостон Селтикс

В пятницу, 4 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) спарринг провели топ-клубы НБА Бостон Селтикс и Денвер Наггетс.

Матч завершился победой "кельтов" со счетом 107:103.

За Бостон дебютировал центровой сборной Украины Дмитрий Скапинцев. Бигмен отыграл 4 минуты и 10 секунд, за которые сумел набрать 2 очка. Украинец отличился красивым аллей-упом.

JD Davison with the block and Dmytro Skapintsev with the flush late in the 4Q 💪 #NBAinAbuDhabi



Celtics lead by 2 with 3.5 seconds left on NBA TV pic.twitter.com/u5RCnFdy6C — NBA (@NBA) October 4, 2024

Напомним, большую часть прошлого сезона 26-летний баскетболист играл за Вестчестер в G-лиге, но и дебютировал за Нью-Йорк Никс в НБА.

Дмитрий – воспитанник Черкасских Мавп. В Украине также играл за Киев-Баскет. Затем выступал за литовский Пено Жвайгждес, а летом 2022 года переехал в США.