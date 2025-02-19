27-летний капитан Старого Луцка стал исполняющим обязанности главного тренера команды

Необычная тренерская перестановка состоялась в Старом Луцке, где капитан команды Антон Мусиенко получил повышение и стал исполняющим обязанности главного тренера.

Об этом назначении игрока команды сообщает сайт луцкого коллектива.

Согласно информации от клуба, 27-летний баскетболист будет занимать новую должность до конца нынешнего сезона Суперлиги.

Бывший тренер луцкого коллектива Дмитрий Чайковский и Владимир Журжий будут ему помогать в качестве ассистентов. К тому же, Чайковский продолжит выполнять роль вице-президента.

В связи с этим также произошли изменения в иерархии среди игроков. Новым капитаном Старого Луцка стал Александр Прозапас.

Мусиенко выступает за Старый Луцк с 2023 года. До этого он представлял такие клубы, как БК Киев, Инфиз, Николаев, Харьковские Соколы и Киев-Баскет.

В нынешнем сезоне защитник провел 17 матчей, в которых набирал в среднем 4,8 очка и 3,5 подбора за 21 минуту на паркете.

Сейчас Старый Луцк занимает седьмое место таблицы чемпионата Украины, выиграв 7 поединков из 23.

Ранее стало известно, что форвард Днепра Владимир Конев, которого недавно задержали сотрудники ТЦК, все же выступит за сборную Украины в отборе на Евробаскет-2025.