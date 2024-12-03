В Германии вынесли приговор четырем подросткам, убившим двух украинских баскетболистов
Четыре подростка получили тюремный срок за убийство двух украинских баскетболистов.
Об этом сообщает немецкое издание WDR.
По информации источника, двое нападавших приговорены к 10 годам тюремного заключения, другие два получили 8,5 лет лишения свободы.
Двое осужденных имеют немецкое гражданство, а двое – сирийское.
Напомним, что в феврале этого года в Дюссельдорфе были убиты 17-летний Владимир Ермаков и 18-летний Артем Козаченко, игроки немецкого ART Giants.
Они стали жертвами нападения со стороны четырех подростков, нанесших им смертельные ранения ножами и дубинками.
Прокуратура имела предположение, что украинцев убили из-за их происхождения. Но суд постановил, что ксенофобский мотив установить не удалось. По мнению судьи, обвиняемые "искали неприятностей".
Также сообщается, что в приговорах фигурировали другие преступления.
Преступники уже были известны полиции за совершение насильственных преступлений, а некоторые считались рецидивистами.
Прокуратура требовала для подсудимых от 9,5 до 10 лет тюрьмы. Приговоры еще не окончательны. Адвокаты объявили о подаче апелляции.
Напомним, что в ноябре скончался легендарный игрок Чикаго Буллз, длительное время боровшийся с раком.