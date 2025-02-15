Днепр одержал 20-ю победу подряд в чемпионате Украины

В субботу, 15 февраля, состоялся матч чемпионата Украины по баскетболу, в котором Днепр победил БК Ривне.

Поединок завершился со счетом 78:65.

Действующий чемпион Украины обеспечил себя комфортным преимуществом уже после второй четверти. Поэтому победа ровенчан в последней четверти никоим образом не повлияла на конечный результат.

Лучшим игроком поединка стал центровой Днепра Сергей Загреба. Он набрал 20 очков, совершил 5 подборов и отдал 2 передачи.

Днепряне продолжают возглавлять турнирную таблицу. Также Днепр продлил выигрышную серию до 20 матчей. Клуб побеждал во всех поединках этого сезона.

Чемпионат Украины по баскетболу – Суперлига-2024/25

15 февраля

БК Ривне – Днепр 65:78 (16:22, 13:23, 17:19, 19:14)

В предыдущем матче днепряне обыграли Старый Луцк. Ривне в последнем поединке одолело БК Запорожье.

Напомним, Днепр имеет результат 20-0. Киев-Баскет (17-7) идет следом. Черкасские Мавпы (12-11) занимают третье место. Аутсайдером сезона является Говерла, которая за 20 поединков одержала 3 победы.