Бывший игрок БК Киев возглавил сборную Литвы

Бывший игрок БК Киев Римас Куртинайтис официально стал новым главным тренером сборной Литвы.

Об этом сообщает Basketnews.

В сборной 64-летний специалист сменил Казиса Максвитиса, который работал там с 2022 года и не смог вывести команду на Олимпийские игры.

Перед этим Литва заняла 15 место на Евробаскете-2022, что стало наихудшим результатом команды на турнире в истории.

64-летний Куртинайтис дебютирует в должности во время ноябрьских матчей против Северной Македонии в квалификации Евробаскета-2025.

В 2001-2002 годах Римас Куртинайтис играл в Украине в составе БК Киев.

Ранее сообщалось, что бывший украинский баскетболист Виталий Потапенко вошел в тренерский штаб Детройта, с которым будет работать в сезоне-2024/2025.

Украинец будет работать в должности помощника главного тренера Джея Би Бикерстаффа.