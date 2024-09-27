Ровно объявило о переходе третьего легионера

Вицечемпион Украины баскетбольный клуб Ровно подписал контракт с американским форвардом Маркуэлом Бизли.

Об этом сообщает пресс-служба ровенского клуба.

30-летний нападающий является выпускником Fort Lewis College в 2019 году. За свою профессиональную карьеру он успел проиграть в чемпионатах Австралии, Швейцарии, Германии и Индонезии.

Минувший сезон Бизли отыграл за Red Devils Morges St-Prex во втором дивизионе чемпионата Швейцарии, с которым вышел в полуфинал плейоф. В среднем за игру набирал 22.9 очка + 8.6 подборов + 2.4 передачи + 1.6 перехвата РЭ 27.4

Напомним, ранее Ровно усилило ростер капитаном Прометея и двумя американцами Родом Брауном и Айзеем Фуллером.

В преддверии Суперлига обновила расписание первой игровой недели Суперлиги после снятия БИПИ с чемпионата. Сезон начнется 3 октября. В первом игровом бабушке сезона примут участие Киев-Баскет, Старый Луцк, Прикарпатье-Говерла и БК Ровно.