Днепр переиграл Ровно и стал победителем Кубка Украины

В субботу, 22 марта, состоялся финальный матч Кубка Украины по баскетболу, в котором встречались Днепр и Ровно.

Победу одержали подопечные Владимира Коваля со счетом 95:69.

Поединок прошел под абсолютным доминированием хозяев арены, а их преимущество в счете иногда достигало тридцати очков. Несмотря на это, гости не собирались складывать оружие, а главным поставщиком очков для Ровно стал Дмитрий Головчик, который набрал 18 зачетных балов.

Лучшим игроком матча стал представитель Днепра Тимофеенко, который набрал 25 очков и выполнил 9 подборов.

Кубок Украины по баскетболу

Финал, 22 марта

Днепр – Ровно 95:69 (24:10, 21:20, 31:20, 19:19)

Отметим, что этот трофей стал пятым в истории днепрян, которые сравнялись по количеству побед с мариупольским Азовмашем. Для ровенчан выход в финал соревнования стал дебютным.

Интересно, что этот матч должен был состояться еще второго марта, но он был перенесен из-за длительных воздушных тревог.

Ранее определилось расписание финальной серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею.