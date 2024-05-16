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Украинский баскетболист был задержан при попытке пересечь границу незаконным способом

Андрій Твердохліб — 16 мая, 15:52
Украинский баскетболист был задержан при попытке пересечь границу незаконным способом

При попытке пересечь украинскую границу незаконным способом был задержан баскетболист Киев-Баскета.

Как стало известно Чемпиону, этим игроком оказался 26-летний защитник Вадим Заплотницкий. По данным источника УП в правоохранительных органах, Вадима Заплотницкого задерживали 12 мая при попытке незаконного пересечения границы в составе группы лиц на Буковине.

Заплотницкий был признан лучшим игроком защитного плана в Суперлиге-2023/24. Также он помог своей команде завоевать бронзовые медали национального первенства.

Вадим Заплотницький

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