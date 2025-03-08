Сотни флагов на трибунах и овации: фанаты Вирджинии поддержали украинского баскетболиста
В матче баскетбольного турнира NCAA (National Collegiate Athletic Association) Вирджиния Максима Шульги принимала Дайтон.
Дайтон одержал победу со счетом 79:76.
Украинец проводит свой выпускной год в университете, поэтому для него это была последняя игра перед домашней публикой.
Фанаты Вирджинии на представлении перед игрой устроили баскетболисту овации, а также в знак поддержки для Шульги держали в руках украинский флаг.
Макс в этом поединке провел на паркете 39 минут, за которые набрал 16 очков, собрал 9 подборов, отдал 3 передачи и сделал 2 перехвата.
В этом сезоне 22-летний защитник набирает 15,5 очка, отдает 3,8 передачи и делает 1,9 перехвата за игру. В каждом из этих статистических показателей Шульга лучший в команде. Также 196-сантиметровый игрок в среднем за игру делает 5,8 подборов. Больше в команде отскоков собирает только более высокий на 14 см форвард Джек Кларк (6,9).
Напомним, драфт-аналитик The Athletic Сэм Висини считает, что украинец имеет шансы быть выбранным во втором раунде драфта НБА-2025.