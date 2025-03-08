Сотни флагов на трибунах и овации: фанаты Вирджинии поддержали украинского баскетболиста

В матче баскетбольного турнира NCAA (National Collegiate Athletic Association) Вирджиния Максима Шульги принимала Дайтон.

Дайтон одержал победу со счетом 79:76.

Украинец проводит свой выпускной год в университете, поэтому для него это была последняя игра перед домашней публикой.

Фанаты Вирджинии на представлении перед игрой устроили баскетболисту овации, а также в знак поддержки для Шульги держали в руках украинский флаг.

Bit of pregame for #VCU, including the flag-waving reception for Max Shulga. TONS of Ukraine flags flying in the stands tonight #LetsGoVCU pic.twitter.com/NTBPECiR3T — Adam Cheek (@adamncheek) March 8, 2025

Once more, unto the breach then, Ram Nation 🟡⚫️🐏🏀 @RTDSports @VCU_Hoops (25-5, 15-2 @A10MBB) hosting @DaytonMBB (21-9, 11-6 @A10MBB) for FRIDA-10 LET’S ROCK AND ROLL FROM THE STU



Jacket is already off for @ryankopVCU @thepeppas ✌️😎



Ukrainian flags in stands for Max Shulga pic.twitter.com/27eRkZ1bL5 — Zach Joachim (@ZachJoachim) March 7, 2025

Raucous crowd here on senior night for VCU at the Siegel Center. Rams looking to pick up win number 26 on the season and get a slight résumé builder.



Ukrainian flags also waving for Max Shulga, the Kyiv native, on senior night pic.twitter.com/KASBzXezzn — Jack Fitzpatrick (@fitzalltheway) March 8, 2025

Макс в этом поединке провел на паркете 39 минут, за которые набрал 16 очков, собрал 9 подборов, отдал 3 передачи и сделал 2 перехвата.

В этом сезоне 22-летний защитник набирает 15,5 очка, отдает 3,8 передачи и делает 1,9 перехвата за игру. В каждом из этих статистических показателей Шульга лучший в команде. Также 196-сантиметровый игрок в среднем за игру делает 5,8 подборов. Больше в команде отскоков собирает только более высокий на 14 см форвард Джек Кларк (6,9).

Напомним, драфт-аналитик The Athletic Сэм Висини считает, что украинец имеет шансы быть выбранным во втором раунде драфта НБА-2025.