Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Баскетбол

Ягупова помогла Валенсии выиграть Суперкубок Испании

Руслан Травкін — 29 сентября, 20:32
Ягупова помогла Валенсии выиграть Суперкубок Испании
Аліна Ягупова
x.com/valenciabasket

Женский баскетбольный клуб Валенсия в финале Суперкубка Испании победил Сарагосу.

Матч завершился со счётом 84:60.

Напомним, за действующих чемпионок Испании играет лидер сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова.

Украинка в этом поединке отыграла 26 минут и набрала 12 очков (3/4 двухочковых, 2/4 трехочковых, 0/1 с линии штрафных), собрала 3 подбора, отдала 3 результативных передачи и сделала 2 перехвата. Рейтинг эффективности Алины составил "+21". Показатель плюс-минус "19".

Суперкубок Испании – женщины
Финал, 29 сентября

Сарагоса – Валенсия 60:84

Напомним, в прошлом сезоне Валенсия сделала дубль: чемпионство + Кубок Испании.

баскетбол Аліна Ягупова

Аліна Ягупова

Валенсия с Ягуповой выиграла чемпионство в Испании
Украинка стала самым результативным игроком первого финального матча чемпионата Испании

Последние новости