Ягупова помогла Валенсии выиграть Суперкубок Испании
Аліна Ягупова
x.com/valenciabasket
Женский баскетбольный клуб Валенсия в финале Суперкубка Испании победил Сарагосу.
Матч завершился со счётом 84:60.
Напомним, за действующих чемпионок Испании играет лидер сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова.
Украинка в этом поединке отыграла 26 минут и набрала 12 очков (3/4 двухочковых, 2/4 трехочковых, 0/1 с линии штрафных), собрала 3 подбора, отдала 3 результативных передачи и сделала 2 перехвата. Рейтинг эффективности Алины составил "+21". Показатель плюс-минус "19".
Суперкубок Испании – женщины
Финал, 29 сентября
Сарагоса – Валенсия 60:84
Напомним, в прошлом сезоне Валенсия сделала дубль: чемпионство + Кубок Испании.