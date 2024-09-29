Ягупова помогла Валенсии выиграть Суперкубок Испании

Женский баскетбольный клуб Валенсия в финале Суперкубка Испании победил Сарагосу.

Матч завершился со счётом 84:60.

Напомним, за действующих чемпионок Испании играет лидер сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова.

Украинка в этом поединке отыграла 26 минут и набрала 12 очков (3/4 двухочковых, 2/4 трехочковых, 0/1 с линии штрафных), собрала 3 подбора, отдала 3 результативных передачи и сделала 2 перехвата. Рейтинг эффективности Алины составил "+21". Показатель плюс-минус "19".

Суперкубок Испании – женщины

Финал, 29 сентября

Сарагоса – Валенсия 60:84

Напомним, в прошлом сезоне Валенсия сделала дубль: чемпионство + Кубок Испании.