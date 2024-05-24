Лидера сборной Украины отстранили от соревнований из-за ставок

Лидера сборной Украины по бадминтону и самого рейтингового ее игрока Дениса Боснюка отстранили от соревнований.

Об этом сообщил сам спортсмен в комментарии Суспильне Спорт.

По словам Боснюка, его временно отстранили от участия в турнирах из-за нарушения правил связанных со ставками на матчи, которые он совершил в 2022 году.

Срок отстранения будет составлять полтора года, что является больше минимального периода (один год), предусмотренного за соответствующие нарушения. Украинский бадминтонист считает, что шансов оспорить решение организации относительно своего отстранения он не имеет.

Таким образом бадминтонист не сможет выступить на Олимпийских играх в Париже, где он гарантировал свое участие.

Также ему запрещено играть все официальные матчи, если они проводятся под эгидой Международной федерации бадминтона.

Напомним, накануне Бугрова квалифицировалась на летние Олимпийские игры-2024 по рейтингу Всемирной федерации бадминтона (BWF).