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MotoGP. Зарко одержал драматическую победу на домашнем Гран-При Франции

Олег Дідух — 11 мая 2025, 16:55
MotoGP. Зарко одержал драматическую победу на домашнем Гран-При Франции
Жоан Зарко
MotoGP

Французский мотогонщик Жоанн Зарко выиграл домашний Гран-При Франции, став первым французом с 1954 года, который победил в Ле-Мане.

Гонка проходила в сложных условиях: перед стартом прошел дождь, трасса была мокрой, однако начала высыхать во время гонки. Зарко стартовал 11-м, впоследствии отступил на 14 место.

Во время гонки большинство спортсменов решили заехать на питстоп и продолжить гонку на "сликах". Зарко решил не менять байк и благодаря этому вышел в лидеры.

Трасса высыхала недостаточно быстро, и Зарко на шинах для дождливой погоды сумел удержать лидерство, опередив на 19 секунд Марка Маркеса, который финишировал вторым. Топ-3 замкнул новичок чемпионата Фермин Альдегер.

По ходу гонки сошли с дистанции Алекс Маркес, Хоан Мир и обладатель поул-позиции Фабио Квартараро.

Итоговые результаты:

Общий зачет чемпионата:

Напомним, в конце апреля Гран-При Катара выиграл Алекс Маркес.

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