Владелец Хаас из Формулы-1 закрыл команду в NASCAR

Американская команда Stewart-Haas Racing, которая сейчас участвует в соревнованиях NASCAR Cup Series и NASCAR Xfinity Series, прекратит существование после 2024 года.

Об этом заявили в твиттере совладельцы Тони Стюарт и Джин Хаас.

"Мы приняли трудное решение закрыть Stewart-Haas Racing после завершения сезона 2024 года. Это решение было нелегким и не быстрым. Гонки - это трудоемкий, скромный вид спорта. Он требует непоколебимой преданности и огромных ресурсов, а также 365-дневного мышления, чтобы быть лучше всех. Это часть того, что делает успех таким вознаграждающим. Но преданность, необходимая для получения максимальной производительности, обеспечивая устойчивость, невероятно требовательна, и мы достигли момента в нашей соответствующей личной и деловой жизни, когда пришло время завершить. Мы гордимся всеми победами и чемпионствами, которые мы одержали с момента объединения в 2009 году, но еще большей особенностью является культура, которую мы построили, и дружба, которую мы завязали, когда были преданы общему делу, побеждая в гонках и собирая трофеи. Это то самое обязательство, которое мы взяли на себя перед нашим персоналом, нашими партнерами и нашими болельщиками в этом году, и это обязательство сохранится до финала сезона в Финиксе. Мы чрезвычайно уважаем и ценим всех наших сотрудников, и мы будем усердно работать, чтобы помочь им во время этого перехода, чтобы найти новые возможности после гоночного сезона 2024 года", - говорится в заявлении.

A joint statement from Tony Stewart and Gene Haas, the co-owners of Stewart-Haas Racing, regarding the future of our team following the 2024 season. pic.twitter.com/S9hkjnTNXi — Stewart-Haas Racing (@StewartHaasRcng) May 28, 2024

Напомним, Хаас является единственной американской командой в пелетоне Формулы-1, которая дебютировала в 2016 году. Пилотами команды являются Нико Гюлькенберг и Кевин Магнуссен. Лучший результат Хаас показал в 2017 году, когда занял 5 место.

Напомним, недавно Гюлькенберг подписал контракт с Кик Заубер, 100% которого выкупил Ауди. Договор начнёт действовать в следующем сезоне.