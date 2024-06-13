Украинский пилот дебютирует в Формуле-4
Украинский пилот Уильямс Александр Бондарев в сентябре дебютирует в Формуле-4.
Об этом сообщил спортивный директор команды Свен Смитс, передает Feeder Series.
Бондарев в сентябре примет участие в двух последних раундах сезона, которые пройдут в Барселоне и Монце. Это будет его этапом подготовки к полноценному сезону в 2025 году.
До этого Александр примет участие на чемпионате мира по картингу FIA Karting, который пройдет с 12 по 15 сентября в Англии.
Отмечается, что украинец уже прошел тестирование на технике F4 и опробовал болид.
- Формула-4 — категория гоночных автомобилей с открытыми колесами формульного типа, предназначенная для начинающих автогонщиков.
Напомним, 15-летний картингист присоединился к профессиональной гоночной академии Williams Racing в сентябре прошлого года.